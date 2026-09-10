Carolina Marín (33 años): "Soy hija única, mis padres llevaban poco tiempo separados y mi padre lo estaba pasando muy mal. Cuando le hablaron de la oportunidad de que su hija se viniera al Centro de Alto Rendimiento, primero dijo que no, pero a los tres segundos me llamó para decirme que sí"

Carolina Marín es una de las mejores jugadoras de bádminton de la historia. De hecho, la onubense está considerada como la mejora jugadora europea. La atleta olímpica fue medalla de oro en los JJOO de Río de Janeiro 2016. Además, fue número uno del mundo en el ránking de la BWF.

La ex deportista de 33 años ha ganado tres veces el Campeonato del Mundo y siete veces el Campeonato de Europa. En su carrera, participó en tres ediciones de los Juegos Olímpicos de verano, siendo la única deportista no asiática en ganar la medalla de oro en bádminton.

Con todo, es la jugadora más laureada en la historia del Campeonato Europeo. En sus vitrinas, Marín cuenta con siete Super Series Premier. Por otra parte, en España ha recibido numerosos honores y reconocimientos.

Carolina Marín rozó la perfección en Río'16 / EFE

Con 32 años, la atleta anunció su retirada del bádminton. Más allá de su carrera deportiva, Carolina estudió Fisioterapia en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y un grado en Dietética y Nutrición en la Universidad Alfonso X el Sabio.

Durante una entrevista con 'El Confidencial', Carolina reveló por qué decidió practicar este deporte de raqueta: "Yo bailaba flamenco desde los tres años, porque en Huelva era de las cosas que más se hacían. A los ocho años, mi amiga Laura me contó que había conocido este deporte y me animó a jugar en el polideportivo de al lado casa".

Carolina Marín emociona en El Hormiguero: "No quería acabar con una prótesis" / Archivo

"Como yo digo que sí a todo, fui con ella. Estaba acostumbrada a ver tenis, y me encontré con esas raquetas tan largas, volantes de plástico en vez de pelotas... Era todo tan raro y yo tan competitiva que me fui enganchando", detalló al citado medio.

No obstante, la exjugadora confesó que los inicios no fueron demasiado buenos: "No veas lo mala que era. Ves un vídeo mío de pequeña y era imposible que alguien dijese que de eso iba a salir una campeona". Aunque sus padres no conocían este deporte, Carolina se sinceró y comentó que solo siente "agradecimiento" cuando piensa en ellos.

"Mi situación familiar no era la mejor. Soy hija única, mis padres llevaban poco tiempo separados y mi padre lo estaba pasando muy mal por eso. Cuando le hablaron de la oportunidad de que su hija se viniera a entrenar al Centro de Alto Rendimiento, primero dijo que no, pero a los tres segundos me llamó para decirme que sí", recordó en la entrevista.

La onubense ha sido reconocida con el Premio Nacional del Deporte Reina Sofía (2014), la Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo (2014), la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo (2016), la Medalla de Andalucía (2018) y el Premio Princesa de Asturias de los Deportes (2024).