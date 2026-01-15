Carolina Ferre se une al elenco de Pasapalabra hoy: esta es su trayectoria

Carolina Ferre se une al elenco de Pasapalabra de hoy junto a otras tres celebridades, cada una dispuesta a darlo todo en las pruebas previas al Rosco para ayudar a los concursantes principales a conseguir segundos y sumarlos al cronómetro de la prueba final. En este artículo, os hablaremos de la vida personal y, especialmente, de la trayectoria de la presentadora.

Carolina Ferre nació el 27 de agosto de 1974 en Cocentaina (Alicante), y no tardó mucho en comenzar su carrera profesional como presentadora de televisión. Arrancó en Canal 9, la cadena autonómica valenciana, presentando espacios como "Guanye qui guanye" o "Tela marinera". Esto le sirvió para empezar a hacerse notar en televisión y mostrar su característica personalidad cercana y natural delante de las cámaras.

Pero no fue hasta el año 1999 que dio el salto a la televisión nacional y consiguió una mayor fama. Lo hizo en Telecinco, en el programa "Fiebre del domingo noche", presentándolo junto a Juan y Medio y Carlos Tena. Se acabó quedando durante varios años en el canal de Mediaset, consolidándose y adquiriendo numerosas responsabilidades importantes, como sustituir temporalmente a Emma García en A tu lado en 2003 o presentar las campanadas de fin de año 2003 desde la Puerta del Sol junto a Manel Fuentes.

Telecinco no fue la única cadena en la que estuvo; también hizo apariciones en laSexta en el programa "Tres en raya", en TVE en "Yo estuve allí" y en otras cadenas catalanas tanto de televisión como de radio a modo de colaboradora. De hecho, en 2018 regresó a su tierra al asumir la conducción del magazine "À Punt Directe", en una cadena local valenciana.

Además de ser presentadora, dada su gran personalidad y espontaneidad, ha participado en concursos de televisión como "Tu cara me suena", o "Dando la nota". Y por ejemplo, hoy hará acto de presencia en Antena 3 con el concurso "Pasapalabra".