Carne vegana en el supermercado: cuáles merecen la pena por calidad, precio y proteínas

Cada vez es más habitual encontrar en los supermercados alternativas vegetales a la carne. Y es que estas opciones veganas han dejado de ser un producto de nicho para pasar a ocupar un espacio fijo en los frigoríficos de casi todos los supermercados españoles, desde marcas especializadas hasta opciones de marca blanca.

Sin embargo, con precios muy dispares, etiquetas largas e incomprensibles y tantas opciones a nuestro alcance, la pregunta del millón no puede ser más clara: ¿cuáles merecen la pena realmente?

Como el crecimiento del sector es sostenido, hemos tenido que recurrir a datos del Good Food Institute Europe para encontrar respuestas: la alimentación vegana movió 500 millones de euros en 2025 en España, aunque la categoría de 'carne vegetal' se haya visto frenada por el precio y la preocupación del ultraprocesado.

¿Cuáles son las mejores opciones de carne vegana en supermercado?

En el segmento 'premium' encontramos productos como los de Heura, con un alto contenido en proteínas, buena textura y precios que rondan los 25 euros el kilo.

En este mismo espacio encontramos Beyond Burguer, de Beyond Meat, la opción más realista en sabor y jugosidad. ¿El problema? Dos hamburguesas cuestan 8 euros...

De esta forma, cada vez son más los que buscan marcas blancas, que han visto mejorada la calidad de sus alimentos. Lidl, Aldi o Mercadona disponen de hamburguesas, nuggets o preparados veganos que se sitúan entre 2 y 4 euros, aunque tienen menos proteína y un perfil más vegetal que 'cárnico'.

En cualquier caso, los expertos en alimentación coinciden: estos alimentos no son un sustituto nutricional de la carne, sino una opción puntual. Y para el día a día, existen alternativas más económicas y menos procesadas como la soja texturizada, las legumbres o el tofu, imbatibles por ahora en cuanto a calidad-precio.