Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Munuera MonteroRivales Barcelona CopaMercado NBAAlbacete - BarcelonaSorteo Copa del ReySemifinales Copa del ReyTest MotoGPArbeloaAlcarazVolta Comunitat ValencianaJuegos Olímpicos InviernoEspaña vs CroaciaJuan JoséBalizaBernardo SilvaToni NadalDónde ver Test MotoGPSeis NacionesBarça Youth LeagueMaldiniCruces playoffs ChampionsRivales Barcelona ChampionsRival Real Madrid ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraJuan Carlos RiveroSeguridad Social
instagramlinkedin

SUPERMERCADOS

Carne vegana en el supermercado: cuáles merecen la pena por calidad, precio y proteínas

Good Food Institute Europe analiza las principales carnes veganas que puedes comprar en el supermercado

Mejores hamburguesas España

Mejores hamburguesas España

David Cruz

David Cruz

Cada vez es más habitual encontrar en los supermercados alternativas vegetales a la carne. Y es que estas opciones veganas han dejado de ser un producto de nicho para pasar a ocupar un espacio fijo en los frigoríficos de casi todos los supermercados españoles, desde marcas especializadas hasta opciones de marca blanca.

Sin embargo, con precios muy dispares, etiquetas largas e incomprensibles y tantas opciones a nuestro alcance, la pregunta del millón no puede ser más clara: ¿cuáles merecen la pena realmente?

Como el crecimiento del sector es sostenido, hemos tenido que recurrir a datos del Good Food Institute Europe para encontrar respuestas: la alimentación vegana movió 500 millones de euros en 2025 en España, aunque la categoría de 'carne vegetal' se haya visto frenada por el precio y la preocupación del ultraprocesado.

¿Cuáles son las mejores opciones de carne vegana en supermercado?

En el segmento 'premium' encontramos productos como los de Heura, con un alto contenido en proteínas, buena textura y precios que rondan los 25 euros el kilo.

En este mismo espacio encontramos Beyond Burguer, de Beyond Meat, la opción más realista en sabor y jugosidad. ¿El problema? Dos hamburguesas cuestan 8 euros...

De esta forma, cada vez son más los que buscan marcas blancas, que han visto mejorada la calidad de sus alimentos. Lidl, Aldi o Mercadona disponen de hamburguesas, nuggets o preparados veganos que se sitúan entre 2 y 4 euros, aunque tienen menos proteína y un perfil más vegetal que 'cárnico'.

Noticias relacionadas y más

En cualquier caso, los expertos en alimentación coinciden: estos alimentos no son un sustituto nutricional de la carne, sino una opción puntual. Y para el día a día, existen alternativas más económicas y menos procesadas como la soja texturizada, las legumbres o el tofu, imbatibles por ahora en cuanto a calidad-precio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
  2. Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
  3. Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: 'Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros
  4. Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
  5. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
  6. Alisha Lehmann, amor y odio en redes al compartir vídeo con su nuevo novio: 'Douglas Luiz esquivó una bala
  7. Joan Roca, cocinero catalán: 'Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya
  8. Alice Campello habla de Morata por primera vez tras su segunda separación: 'Muy tranquila

La borrasca Leonardo golpea con fuerza en Andalucía: más de 3.000 desalojados, zonas inundadas y carreteras cortadas

La borrasca Leonardo golpea con fuerza en Andalucía: más de 3.000 desalojados, zonas inundadas y carreteras cortadas

Proyecto cAncer Zero: claves para un futuro sin muertes por cáncer

Proyecto cAncer Zero: claves para un futuro sin muertes por cáncer

Niño Becerra lanza una advertencia demoledora sobre la vivienda: "Sabemos cómo acabó"

Niño Becerra lanza una advertencia demoledora sobre la vivienda: "Sabemos cómo acabó"

Emocionantes reencuentros en Gaza tras la apertura del paso de Rafah

Emocionantes reencuentros en Gaza tras la apertura del paso de Rafah

Carne vegana en el supermercado: cuáles merecen la pena por calidad, precio y proteínas

Carne vegana en el supermercado: cuáles merecen la pena por calidad, precio y proteínas

Un jubilado español revela su pensión tras 40 años cotizados: “Cobro casi lo mismo que antes”

Un jubilado español revela su pensión tras 40 años cotizados: “Cobro casi lo mismo que antes”

¿Cuánto cobra un desarrollador Full Stack en España en 2026? Salario medio y funciones

¿Cuánto cobra un desarrollador Full Stack en España en 2026? Salario medio y funciones

¿Cuándo regresa el buen tiempo Catalunya? El Meteocat avisa del impacto de la borrasca Leonardo

¿Cuándo regresa el buen tiempo Catalunya? El Meteocat avisa del impacto de la borrasca Leonardo