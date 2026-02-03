Los carnavales y sus distintos orígenes que han llevado las fiestas hasta hoy

El Carnaval es una de las fiestas más queridas y disfrutada que se mantienen en la sociedad actual, por su alta popularidad, su sensación de alegría, música, baile, desfiles, carrozas y sobre todo la libertad. Es muy divertida, y curiosamente no se realiza siempre en las mismas fechas, ya que depende de la Semana Santa, y la misma del calendario lunar. Siempre da comienzo 40 días antes del Jueves Santo y finalizando con el Miércoles de Ceniza, cuando da inicio la Cuaresma.

Pero dado que es una fiesta tan disfrutada y aparentemente tan antigua, seguro que muchos os habréis preguntado que dónde está el origen de los carnavales. Tal y como pasa con la Navidad, existen diferentes indicios sobre su origen, en su mayoría procedentes de civilizaciones antiguas. Una proviene del legendario Imperio Romano.

Antes de que el Imperio Romano se cristianizase. se creía en varios dioses a los cuales se les rendía homenaje mediante fiestas. Dos de ellos son Saturno y Baco, y la fiesta que se organizaba anualmente para ellos era una llena de excesos, llena de comidas, bailes, disfraces y a menudo máscaras, para celebrar el fin de la siembra de invierno, el equinoccio de primavera y la fertilidad de un nuevo ciclo.

Dado que poco después de estas fiestas llegaba la Cuaresma tras la imposición del cristianismo, estas grandes fiestas paganas se mantuvieron como una forma de compensación previa al inicio de la prohibición de comer carne. Y se cree que quizá de ahí viene la palabra carnaval, de la expresión en latín "carnem levare", que significa "quitar carne".

En el Antiguo Egipto también existen posibles orígenes de una de las características más preciadas del carnaval, la carroza. Y es que realizaban una fiesta tras el equinoccio de primavera donde llevaban la procesión de los carrus navalis, unos barcos de madera con ruedas que paseaban una estatua de Isis. Les acompañaban sacerdotes disfrazados, y se cree que ese es el origen de la carroza. Además, la palabra carnaval también podría provenir de "carrus navalis".