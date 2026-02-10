El Carnaval de Barcelona 2026 es inminente: fecha, horarios y recorridos del desfile

La fiesta de Carnaval siempre ha sido la ocasión perfecta disfrutar de las múltiples actividades que el ayuntamiento de Barcelona despliega sobre la ciudad a lo largo de la semana. Y, precisamente, el de 2026 está a punto de comenzar en la urbe catalana.

Según ha recogido el ayuntamiento de Barcelona, el Carnaval tendrá lugar desde el 12 al 18 de febrero, pero la fiesta más importante será aquella que sirva como apertura a los diversos desfiles iniciales que pasearán por la ciudad.

Este mismo 12 de febrero, el Carnaval de Barcelona empezará a través de distintas actividades como Llegados, degustaciones de coca de chicharrones, concursos de tortillas y mucho más. En cuanto al horario de los eventos principales, la situación quedaría de la siguiente manera:

A las 17:00 de la tarde, dará comienzo el espectáculo previo de Carnaval en el Auditorio de las Cotxeres de Sants y tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Y es que a las 17:45 de la tarde, se celebrarán los pasacalles de los 'gegants' del Carnaval desde Cotxeres de Sants hasta la Casa del Mig.

No obstante, eso no sería todo, dado que el Carnaval de Barcelona quedará iniciado oficialmente con el Arribo que se hará a las 18:30 de la tarde y, media hora más tarde, la tradicional Taronjada a las 19:00.

En los 7 días de duración del Carnaval de Barcelona, se celebrarán numerosos desfiles a lo largo y ancho de toda la ciudad hasta llegar al gran cierre de estas fiestas, el cual tendrá lugar el próximo 18 de febrero.

El próximo Miércoles de Ceniza se encargará de dar por finiquitado el Carnaval Barcelonés gracias al típico entierro de la sardina y a la despedida oficial de la Reina del Carnaval; un acontecimiento que no puedes perderte bajo ningún concepto.

Por tanto, este fin de semana promete ser uno repleto de emoción en la capital de Catalunya, y está por ver si este logra batir récords de aforo como cúlmen de la gran trayectoria que ha seguido esta festividad en los últimos años.