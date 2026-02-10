Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Deco Víctor FontNou PalauRaphinhaVlachodimosFichaje BarçaVlahovicSemifinales Copa del ReyHugo GonzálezElecciones presidente BarçaSerratManolo GonzálezToni FreixaFerran TorresAccidente AntonelliHorarios Test F1París FC - Real Madrid horarioDroAtlético - BarçaMárquezLesión Laia AleixandriLEC VersusClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaRiyadh Premier Padel P1 2026Bota de OroCuándo juega AlcarazLey alquileresCañizaresFerran AdriaJuanma Lorente
instagramlinkedin

Fiesta

El Carnaval de Barcelona 2026 es inminente: fecha, horarios y recorridos del desfile

La festividad se celebrará a lo largo de esta misma semana

Se acerca el Carnaval a Barcelona.

Se acerca el Carnaval a Barcelona. / ·

Ramón Baylos

Ramón Baylos

La fiesta de Carnaval siempre ha sido la ocasión perfecta disfrutar de las múltiples actividades que el ayuntamiento de Barcelona despliega sobre la ciudad a lo largo de la semana. Y, precisamente, el de 2026 está a punto de comenzar en la urbe catalana.

Según ha recogido el ayuntamiento de Barcelona, el Carnaval tendrá lugar desde el 12 al 18 de febrero, pero la fiesta más importante será aquella que sirva como apertura a los diversos desfiles iniciales que pasearán por la ciudad.

Este mismo 12 de febrero, el Carnaval de Barcelona empezará a través de distintas actividades como Llegados, degustaciones de coca de chicharrones, concursos de tortillas y mucho más. En cuanto al horario de los eventos principales, la situación quedaría de la siguiente manera:

A las 17:00 de la tarde, dará comienzo el espectáculo previo de Carnaval en el Auditorio de las Cotxeres de Sants y tendrá una duración aproximada de 45 minutos. Y es que a las 17:45 de la tarde, se celebrarán los pasacalles de los 'gegants' del Carnaval desde Cotxeres de Sants hasta la Casa del Mig.

No obstante, eso no sería todo, dado que el Carnaval de Barcelona quedará iniciado oficialmente con el Arribo que se hará a las 18:30 de la tarde y, media hora más tarde, la tradicional Taronjada a las 19:00.

En los 7 días de duración del Carnaval de Barcelona, se celebrarán numerosos desfiles a lo largo y ancho de toda la ciudad hasta llegar al gran cierre de estas fiestas, el cual tendrá lugar el próximo 18 de febrero.

El próximo Miércoles de Ceniza se encargará de dar por finiquitado el Carnaval Barcelonés gracias al típico entierro de la sardina y a la despedida oficial de la Reina del Carnaval; un acontecimiento que no puedes perderte bajo ningún concepto.

Noticias relacionadas y más

Por tanto, este fin de semana promete ser uno repleto de emoción en la capital de Catalunya, y está por ver si este logra batir récords de aforo como cúlmen de la gran trayectoria que ha seguido esta festividad en los últimos años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
  2. La dura confesión de Álvaro Morata tras su ruptura con Alice Campello: 'Estamos sufriendo
  3. Cambios en la normativa de la jubilación: la Seguridad Social completa con la base mínima los periodos no cotizados
  4. La sorprendente cifra que se ha embolsado Bad Bunny por su actuación en la Super Bowl
  5. Ni Via Veneto ni Botafumeiro: Pep Guardiola, enamorado de este restaurante de Barcelona
  6. Gonzalo Bernardos lanza una advertencia a quienes quieren comprar vivienda: 'Con bajos tipos de interés…
  7. Chef Ferran Adrià: 'Las mejores croquetas de jamón no se hacen con leche, sino...
  8. José Portillo, agricultor: "Antes me pagaban 100 euros por hectárea, ahora 1.900"

Esta famosa dio calabazas a Mario Casas: "Me dijo que acabásemos la noche juntos"

Esta famosa dio calabazas a Mario Casas: "Me dijo que acabásemos la noche juntos"

Isabel Pantoja, a un paso de la cárcel: "Estamos hablando de una pena de..."

Isabel Pantoja, a un paso de la cárcel: "Estamos hablando de una pena de..."

El Carnaval de Barcelona 2026 es inminente: fecha, horarios y recorridos del desfile

El Carnaval de Barcelona 2026 es inminente: fecha, horarios y recorridos del desfile

Quiénes son Belén Rueda y Belén Écija: las protagonistas de 'El Vestido' visitan 'El Hormiguero'

Quiénes son Belén Rueda y Belén Écija: las protagonistas de 'El Vestido' visitan 'El Hormiguero'

Tini vivió un incómodo momento con Rodrigo de Paul por Leo Messi: "No supe qué responder"

Tini vivió un incómodo momento con Rodrigo de Paul por Leo Messi: "No supe qué responder"

La OCU advierte: Qué bombones regalar en San Valentín y cuáles evitar

La OCU advierte: Qué bombones regalar en San Valentín y cuáles evitar

Precio de la luz para mañana, miércoles 11 de febrero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, miércoles 11 de febrero: las horas más baratas y más caras

Muere el padre de David Bisbal, 'Pepe', a los 84 años: Un exboxeador que llegó a ser campeón de España

Muere el padre de David Bisbal, 'Pepe', a los 84 años: Un exboxeador que llegó a ser campeón de España