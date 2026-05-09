Carmen Morera (63 años): tras 46 años cotizados, recibe una penalización del 18% en su pensión

La jubilación es la meta a la que todo trabajador aspira después de una maratón de trabajo que dura décadas. Pero el resultado no siempre es satisfactorio, como ocurre con el caso de la pensionista Carmen Morera.

El problema de la jubilación para pensionistas como Carmen

Carmen es una mujer de 63 años que recientemente accedió a su pensión después de haber estado trabajando un total de 46 años debidamente cotizados. Pero cuando llegó el momento de cobrar, se encontró con una penalización del 18%.

El motivo de que se le aplicara un coeficiente reductor es que Carmen accedió a su jubilación de manera anticipada. Sin embargo, esta fue una decisión que tuvo que tomar después de sufrir un despido y no poder encontrar trabajo.

La realidad es que Carmen cumplía con todos los requisitos para cobrar el 100% de su pensión, pero por una situación ante la que no pudo hacer nada al respecto, se encontró con una penalización cuyo efecto es ahora de por vida.

Jubilado observa documento / FREEPIK.

Carmen ha explicado su situación a través de la plataforma ASJUBI40, que es una organización la cual vela por la eliminación de estas penalizaciones en los casos de trabajadores que, como Carmen, han tenido un historial muy extenso de trabajo.

La plataforma asegura que esta situación afecta a cientos de miles de jubilados: antiguos trabajadores que empezaron en el mundo laboral a una edad muy temprana y que llegado el momento de cobrar su pensión se encuentran con una versión recortada de la misma.

La plataforma ASJUBI40 también argumenta que el hecho de que profesiones como policías o mineros puedan jubilarse sin sufrir recorte alguno, supone un agravio comparativo incluso si en el caso de estos se valora la peligrosidad de las profesiones.

En definitiva, lo que Carmen y cada vez más jubilados reclaman es que se tenga en cuenta a aquellos trabajadores que literalmente han estado toda la vida cotizando. Y es que el problema no es jubilarse antes, el problema es sentir que después de toda una vida de trabajo, el sistema sigue castigándoles igualmente.