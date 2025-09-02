Carmen Morales sorprende en Pasapalabra: así es la vida de la nueva invitada especial

Prácticamente nos encontramos casi a mediados de semana, lo que significa que el fin de semana también se encuentra cerca y no tan lejos como podemos pensar, aunque todo se hace más ameno cuando tenemos Pasapalabra en la televisión.

Y es que el rosco más conocido de la televisión Española alegra a un montón de personas a la semana y no es para menos con la cantidad de invitados interesantes que trae consigo. Hoy ya conocemos a la segunda invitada y muy seguramente vais a saber de ella más pronto que tarde.

Se trata de nada más y nada menos que de Carmen María Guadalupe Dolores Morales de las Heras, nacida en Madrid un 12 de diciembre de 1970 es una actriz y empresaria española. Es la mayor de los tres hijos del cantante Antonio Morales Junior y de la actriz y cantante Rocío Dúrcal. Lola Flores y Luis Sanz fueron los padrinos de su bautizo.

Desde muy pequeña poseía dotes artísticas, y a principios de los años 80, formó, junto a su hermano Antonio, el grupo infantil Antonio y Carmen, con los éxitos 'Sopa de amor' y 'Entre cocodrilos', que tuvo un gran éxito en Japón. Por decisión de sus padres tuvieron que terminar su carrera musical incipiente para dedicarse a los estudios a tiempo completo.

En 1996 tuvo un hijo con el empresario Óscar Lozano. El 30 de abril de 2011 se casó con Luis Guerra en el Ayuntamiento de Sant Joan, Ibiza, del que se divorció a finales de 2022. En 1988 bajo la dirección de Joey Romero, realizó su primera película: 'Savage Justice', y en 2001 bajo la dirección de Carlos Gil su segunda, 'School Killer'.

En 2003 rodó, bajo la dirección de Antonio Giménez-Rico y compartiendo reparto con Santiago Ramos, Mariola Fuentes, Juan Jesús Valverde, Iñaki Miramón y José Sazatornil, entre otros; su tercera y última película, 'Hotel Danubio'.

Entre 1998 y 2000 realizó su primera serie televisiva Al salir de clase en Telecinco, que le dio un gran impulso profesional. Compartió rodaje con actores de la talla de Hugo Silva, Miguel Ángel Muñoz, Elsa Pataky y Rodolfo Sancho, entre otros.

En 2008, en Telemadrid realizó la serie Dos de Mayo: libertad de una nación. Un año más tarde realizó la serie diaria Un golpe de suerte con la colaboración de Toni Cantó. También realizó un capítulo especial de Amar en tiempos revueltos '¿Quién mató a Hipólito Roldán?', y en 2010 la telenovela de Amar en tiempos revueltos, con la colaboración de Marina San José y Pep Munné.

A finales de 2010, al estrenarse el disco homenaje a su madre Rocío Dúrcal, 'Una estrella en el cielo', dio voz a su madre, tanto en un documental biográfico, como también en un dúo conjunto en la canción 'Hasta que vuelvas' del disco homenaje a esta. En el álbum también aparecen artistas como su hermana Shaila Dúrcal, Sergio Dalma, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Joaquín Sabina, e incluso su padre Junior.