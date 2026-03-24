Quién es Carmen Maura, la gran estrella invitada a 'El Hormiguero' hoy, 24 de marzo

Mientras que este mismo lunes 'El Hormiguero' acogió a una importante figura del panorama musical nacional como es Omar Montes, hoy le toca el turno a una de esas grandes estrellas del cine español cuya trayectoria resulta impecable en cuanto a estrenos.

Estamos hablando, concretamente, de que Carmen Maura será la estrella invitada de 'El Hormiguero' para el día de hoy, 24 de marzo, la cual acudirá al plató de Pablo Motos con el objetivo de promocionar su nueva película.

Carmen Maura, nacida en Madrid en el año 1945, comenzó su carrera en el mundo del teatro y el de la televisión en la década de los 70 para, años más tarde, conformar un duo infalible con Pedro Almodóvar.

En el año 1980, ambos se convirtieron en dos de los rostros más reconocibles de 'La Movida Mardileña' gracias al estreno de 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón', película que constó como su debut conjunto.

Desde entonces, Carmen Maura participó en otras cintas posteriores de Almodóvar como '¿Qué he hecho yo para merecer esto?' o 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'; siendo esta última la cinta con la que consiguió su primer Premio Goya.

No obstante, hay que destacar que el trabajo de Carmen Maura ha resaltado a través de las cintas de otros directores de gran renombre: participó en 'La Comunidad' (de Álex de la Iglesia) en el año 2000 con la que consiguió otro Premio Goya, y en '¡Ay, Carmela!' de Carlos Saura en 1990, por poner algunos ejemplos.

Por otro lado, hay que destacar que Carmen Maura también es una actriz muy respetada a nivel internacional, especialmente en Francia; país donde ha conseguido el Premio César por 'Las mujeres del sexto piso'.

Y es que es evidente que, con tales antecedentes, la carrera de Carmen Maura está lejos de llegar a su fin. De hecho, esta noche visitará 'El Hormiguero' para promocionar 'Calle Málaga', la nueva película que protagoniza y cuyo estreno está fijado para el 1 de abril.