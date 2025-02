Carmen Lomana arremete contra 'MasterChef' tras su paso por el programa: "Realmente fue 'pesadilla en la cocina'"

'Masterchef' es un programa de televisión gastronómico que busca al mejor cocinero amateur. Este concurso se ha producido en más de cuarenta países. En España se estrenó en 2013, y actualmente están emitiendo la undécima edición. El jurado está compuesto por: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

Algunos de los famosos que ya han ganado otras ediciones de celebridades son Miguel Ángel Muñoz, Miki Nadal y Juanma Castaño o Tamara Falcó. La última que logró levantar el galardón fue Inés Hernand, que se enfrentó en un duelo final contra Marina Rivers.

Carmen Lomana participó en 'MasterChef Celebrity 3' junto a Ona Carbonell, Paz Vega, Mario Vaquerizo o Boris Izaguirre, entre otros, y se convirtió en la novena expulsada. Ahora, la empresaria ha calificado en sus memorias 'Pasión por la vida', su paso por el programa.

"Entré en 2018 muy ilusionada, pensando que me iba a encantar, y realmente fue 'pesadilla en la cocina'. Fue agotador, no teníamos ni un sitio cómodo para poder descansar. Adelgacé cinco kilos, porque soy vegetariana (¡casi tanto como en 'Supervivientes'!)".

Lomana ha asegurado que no volvería a participar en el concurso: "Las grabaciones se hacían interminables, me sentía muy incomprendida. Yo reconozco que no cocinaba muy bien, pero daba muchas risas, sobre todo con Mario Vaquerizo, pero no volvería porque no fue mi mejor programa".