Carmen Lomana (77 años): "Madrugo muchísimo, hay días que me levanto a las 6:15 de la mañana, pero siempre con la ilusión del desayuno. Pensar lo que voy a desayunar es algo que me motiva"

Carmen Lomana (León, 1948) es colaboradora de televisión, coleccionista y empresaria. A sus 77 años, la socialité continua muy activa en los medios de comunicación. En la actualidad, aparece de forma habitual en 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3), 'La Roca' (La Roca), 'D Corazón' (La 1) y 'Espejo Público' (Antena 3).

Durante los últimos años, Lomana también ha sido concursante de 'Ven a cenar conmigo' y 'MasterChef Celebrity'. Con esta actividad, la celebrity sigue una rutina diaria para mantenerse en forma. En este sentido, cuidar la primera comida del día es clave para comenzar la jornada.

"Como muy bien porque pienso que la mañana es muy importante. Hay que salir a trabajar con energía, habiendo desayunado", explicó en una entrevista para Style4life. Según la tertuliana, empezar la mañana con calma es importante para disfrutar de este momento del día.

Carmen Lomana, luciendo el mantón de color marfil que llevó en su boda. / Rocío Soler Coll

"Me gusta hacerlo tranquilamente, escuchando la radio o leyendo el periódico", afirma al citado medio. Para ello, tiene que levantarse temprano, algo que no le cuesta demasiado si piensa en su desayuno: "Madrugo muchísimo, hay días que me levanto a las 6:15 de la mañana, pero siempre con la ilusión del desayuno. Pensar lo que voy a desayunar es algo que me motiva".

No obstante, Carmen Lomana afirma que no sigue un menú concreto. De hecho, se centra en variar de ingredientes, priorizando los alimentos con proteína alta: "Me gusta desayunar una tortilla francesa con pan, bollos y aguacate". Para acompañar la comida, la televisiva confiesa que prefiere otras opciones como el té porque "me pongo nerviosa con el café".

Alternativas como el zumo quedan descartadas "para no comenzar ya con tanto azúcar desde la mañana". En su lugar, toma frutas como plátano, papaya o kiwi: "Me gusta el plátano machacado con zumo de naranja y un chorrito de leche condensada, como los niños".

Carmen Lomana en 'La hora de La 1' / RTVE

A este respecto, Lomana compagina una dieta equilibrada con algún pequeño capricho como este. "Realmente es una suerte porque no tengo tendencia a engordar y como de todo", afirma la empresaria. "Tampoco voy al gimnasio, pero llevo una vida muy activa: me muevo mucho y subo y bajo varias veces las escaleras de casa", añade la protagonista del artículo.

Posteriormente, realiza un aperitivo antes de comer: "A media mañana, tomo un trozo de queso de Burgos o jamón York y, para almorzar, algo de picoteo y un pescado porque soy vegetariana", sentencia la colaboradora de Atresmedia. De esta forma, completa una dieta sana y equilibrada con proteínas, carbohidratos, calcio, vitaminas, minerales y antioxidantes.