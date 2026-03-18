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SALARIOS

Carmen Cerdán, directora de RRHH, sobre la transparencia salarial: "Supondrá un gran cambio cultural en las empresas"

Con esta norma se valora la competencia del puesto y se equilibran las negociaciones de las condiciones laborales

Brecha salarial entre hombres y mujeres.

Brecha salarial entre hombres y mujeres. / SHUTTERSTOCK

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

El próximo 7 de junio entrará en vigor la directiva europea de Transparencia Salarial. La normativa tiene como objetivo garantizar la igualdad efectiva entre trabajadores, abordando la brecha salarial. A partir de esta fecha, las ofertas de empleo deberán indicar el salario inicial para el puesto.

Por lo tanto, se valora la competencia del puesto y se equilibran las negociaciones de las condiciones laborales. De esta forma, las empresas deberán definir de forma obligatoria un rango salarial para la vacante ofertada.

En este contexto, Carmen Cerdán, directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid, ha concedido una entrevista en Infobae para evaluar la situación. Según la directiva, este cambio "no resolverá completamente el problema, pero sin duda constituye un paso crucial. Un gran avance".

Cerdán confía que en el término de una década la diferencia salarial "sea mínima y que mis hijas no la enfrenten". Para la directora, esta norma "supone un paso relevante para dar visibilidad a las situaciones donde existe una brecha salarial".

La futura directiva de transparencia salarial de la UE considera aceptable una brecha salarial del 5%.

La futura directiva de transparencia salarial de la UE considera aceptable una brecha salarial del 5%. / .

De hecho, compara este cambio con el Plan de Igualdad: "Iba en esta dirección, pero la aplicación de la nueva directiva aborda el problema en profundidad, identificando áreas con brechas y definiendo cómo presentar la información para detectar dónde se requiere mejorar".

Al ser preguntada sobre si la medida podría generar conflictos entre los compañeros, Cerdán asegura que no espera conflictos: "Las compañías deben explicar a los empleados las causas que justifican esas diferencias salariales, fundamentándolas con razones objetivos y criterios de negocio".

En este sentido, las diferencias salariales deberán estar vinculadas a requisitos específicos, como conocimientos, aplicados a todos los puestos: "Este mapa de posiciones ayudará a establecer rangos salariales adecuados", apunta Cerdán.

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Finalmente, la experta en RRHH destaca que "la puesta en marcha de la directiva, que permitirá a cada trabajador conocer a partir de junio los salarios de sus colegas, supondrá un cambio cultural importante en las organizaciones",

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