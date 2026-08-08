EMPLEO
Carmen, camarera de pisos: "Muchas cobran dos euros por habitación. ¿Cuántas habitaciones tienen que hacer para sacar un salario digno?"
El testimonio de Carmen como camarera de pisos expone una complicada realidad económica de su profesión, y también de muchas otras.
Carmen, camarera de pisos, ha puesto el foco en una de las realidades más duras de la hostelería: la diferencia entre trabajar contratada directamente por un hotel y hacerlo para una empresa externalizada. Según explica, algunas trabajadoras cobran por convenio alrededor de 15 euros por hora, mientras que otras reciben entre 400 y 500 euros menos al mes por realizar prácticamente las mismas tareas.
La trabajadora, que ha compartido sus pensamientos en el programa de televisión 'laSexta Xplica', rechaza que se hable de absentismo sin tener en cuenta las condiciones físicas del puesto. En su caso, considera que muchas bajas no se producen porque las empleadas quieran faltar, sino porque llegan a un punto en el que el cuerpo no aguanta el ritmo de trabajo.
La diferencia entre convenio y externalización
Carmen explica que, tras la subida del convenio, algunas camareras de pisos pueden situarse en torno a los 15 euros por hora. Sin embargo, denuncia que las trabajadoras contratadas por empresas externas cobran mucho menos, con diferencias que pueden alcanzar los 400 o 500 euros mensuales.
La externalización consiste en que el hotel encarga la limpieza de las habitaciones a una empresa especializada, que es la encargada de contratar y pagar a las trabajadoras. Sobre el papel, esto permite organizar el servicio de otra manera, pero las camareras denuncian que en muchos casos acaba traducido en salarios inferiores, más presión por productividad y menos estabilidad.
Además, algunas trabajadoras aparecen encuadradas en convenios de empresa menos favorables o figuran como personal de limpieza general, aunque realicen las mismas funciones que las empleadas contratadas directamente por el establecimiento.
La consecuencia es que dos personas pueden limpiar habitaciones del mismo hotel, con una carga similar, pero cobrar cantidades muy diferentes. Uno de los aspectos más llamativos de la denuncia es el pago por habitación. Carmen asegura que muchas trabajadoras reciben solo dos euros por cada estancia preparada y plantea una pregunta difícil de responder: ¿cuántas habitaciones deben limpiar para alcanzar un salario que permita vivir con dignidad?
Dos euros por habitación
A modo de cálculo, una trabajadora que hiciera 20 habitaciones en un día a dos euros por estancia generaría 40 euros diarios. Si mantuviera ese ritmo durante 22 jornadas, la cantidad ascendería a 880 euros antes de tener en cuenta descansos, vacaciones, pagas, complementos o cualquier otra condición contractual.
El cálculo permite entender por qué las trabajadoras denuncian que el pago por habitación puede quedarse muy lejos de un salario digno, especialmente cuando el volumen de trabajo no está acompañado de un sueldo base suficiente.
Las cifras conocidas sobre el sector muestran que las camareras de pisos pueden tener que limpiar entre 20 y 30 habitaciones durante una jornada, dependiendo de la categoría del hotel, el tamaño de los alojamientos, la temporada y el sistema de organización.
Los tiempos medios pueden situarse entre 15 y 30 minutos por habitación, aunque varían mucho según el tipo de estancia y el estado en que se encuentre. Cuando se encadenan muchas habitaciones en una misma jornada, apenas existe margen para descansar.
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