Carmen Borrego y su curiosa solicitud a 'Supervivientes' tras salir a la luz la participación de Terelu Campos

Una de las noticias recientes dentro de la televisión española que más ha sorprendido a los televidentes ha sido el anuncio de Terelu Campos como participante en 'Supervivientes 2025'. El programa comenzará el 6 de marzo y ya es oficial la presencia de la hermana de Carmen Borrego, quien no ha tardado en pronunciarse al respecto.

Aunque todo el plató de '¡De Viernes!' mostró asombro ante la reveladora información, ha sido Borrego la más impactada, tanto así que decidió llamar al programa para manifestar su opinión al respecto. "Soy Terelu Campos, presentadora y colaboradora y este año, aunque nadie se lo espera, participo en Supervivientes", fue el mensaje con el que Campos dio a conocer su fichaje por la actual edición del show.

"No es una cuestión de valentía, es una cuestión de enajenación mental. He empezado el año 2025 con algo que me ha debido ocurrir en el cerebro", mencionó, para posteriormente añadir que será "la gran aventura" de su vida. Frente a todo esto, Borrego aclaró que no se lo esperaba, y decidió hacer una petición a la organización de 'Supervivientes'.

"Le voy diciendo a la organización que fumiguen porque ve un bicho y sale corriendo", dijo la hermana de Campos, aunque confía en que hará un buen concurso. "Si se lo propone, nos puede sorprender mucho", sentenció.