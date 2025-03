Carmen Alcayde y su mayor miedo como concursante de 'Supervivientes 2025'

Es uno de los principales rostros de Telecinco, ex colaboradora de 'Sálvame' y co presentadora de 'Aquí hay tomate' junto a Jorge Javier Vázquez. Carmen Alcayde ahora es la nueva concursante de 'Supervivientes 2025', y además de confirmar estar muy emocionada, ha revelado tener miedo por un asunto.

Como la intención del equipo de 'Supervivientes 2025' es ampliar lo máximo posible la duración de esta edición, además de incorporar a Manuel, Anita y Montoya como concursantes, también ha llegado a Honduras Carmen Alcayde, dejando atónitos a sus seguidores.

Nada más empezar el programa, Carmen Alcayde mencionó cómo está siendo el proceso de adaptación tanto a la isla como con el resto de compañeros: "es una oportunidad maravillosa que solo pasa una vez en la vida y tengo la oportunidad de vivirla. Estoy muy emocionada".

A Carmen Alcayde le ha sorprendido la meteorología que reina en Honduras: "he llegado aquí y soy feliz porque amo el calor. He venido del invierno de Madrid, y de repente, llego aquí y me encanta. Cuanto más temperatura y humedad haya, mejor, porque soy valenciana y me encanta la humedad".

Sin embargo, la colaboradora tiene un miedo común a muchos concursantes: los bichos. Sobre todo, creo que hay cucarachas grandes y marrones".

Para solucionar este inconveniente, Alcayde asegura estar haciendo terapia desde que cogió el vuelo dirección al Caribe: "me creo que soy Carmen Rodríguez de la Fuente, entonces, quiero ser amiga de los bichitos".

Los insectos es uno de los temores más habituales entre los concursantes de 'Supervivientes', sobre todo arañas, cucarachas, lagartos y otros bichos y animales que pueden dejarte sin dormir.

Al menos Carmen Alcayde ha encontrado la forma de enfrentarse a su mayor miedo. ¿Le surtirá efecto esta táctica? ¿Dejará de tener pánico a los bichos?