Carmen Alcayde se estrena como nueva concursante de 'Supervivientes 2025'

Después del abandono de Beatriz Rico, un nuevo concursante se unirá a 'Supervivientes 2025'. La actriz tuvo que dejar su puesto por motivos de salud, y la organización ha tenido que buscar un reemplazo.

La llegada de esta nueva participante se ha producido en la segunda gala de 'Conexión Honduras', realizando el tradicional salto desde el helicóptero.

Este domingo, 16 de marzo, Sandra Barneda y Laura Madrueño han dado la bienvenida a Carmen Alcayde. En los últimos días, la colaboradora se había ausentado de 'Socialité', siendo sustituida por Sofía Suescun.

La televisiva ya es concursante oficial, y se enfrentará a su mayor reto en la pequeña pantalla. Carmen Alcayde cuenta con una longeva trayectoria en televisión, siendo uno de los rostros más conocidos de Mediaset.

Además de su papel como comentarista, se ha atrevido a participar en algunos de los realities más famosos del grupo. De hecho, la periodista se acercó a la final de 'Gran Hermano VIP'.

Desde España, Sandra Barneda ha querido saber cómo se encontraba su compañera. "Tengo unas ganas de estar aquí. Tengo ganas de todo", aseguró Alcayde. "Como llevo varios días aislada me ha dato tiempo a pensar. Me dan miedo las alturas y lo de saltar en helicóptero... También me dan miedo los bichos", explicó desde Honduras.

"Cambiar el invierno de Madrid, por esta pasada de sitio que es un paraíso, estoy muy emocionada, ya veremos lo que me espera. Lo siento por Beatriz Rico porque me encanta también, pero me siento muy afortunada de estar aquí", eran las primeras palabras de la presentadora frente al helicóptero.

Al conocer la noticia, los colaboradores no tardaron en reaccionar. "Es una maravillosa concursante. Nos sacará a todos de quicio. Nos hará reír...", aseguró Carmen Borrego. Por su parte, Alexia Rivas se mostró de acuerdo con la hermana de Terelu Campos: "Se deja la piel en todo. Me gustan los concursantes que no son plantas de decoración".