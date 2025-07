Carmen Alcayde destapa las consecuencias de 'Supervivientes': "Me preocupa"

La última edición de 'Supervivientes' ha sido todo un éxito. Aunque, el ganador de la edición causó furor entre los espectadores, debido a que no era el esperado por la audiencia. Todas las quinielas apuntaban como ganador a Montoya o Anita, pero Borja, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', dio la sorpresa a última hora.

Tras ganar, el valenciano reconoció que "he intentado ser yo, no un personaje. Ser real, educado… Mantenerme en la supervivencia sin crear malos rollos ni nada".

Uno de los nombres propios del concurso fue el de Carmen Alcayde, ya que se juntó con Montoya durante todo el concurso y dio grandes momentos para la audiencia de Telecinco. No obstante, los espectadores decidieron que se quedase a las puertas de la gran final.

La vuelta a España no está siendo nada sencilla para la presentadora valenciana. Así lo explicó en el programa 'Fiesta'. La exconcursante reveló que "llegué muy morena, tomaba mucho el sol". Al llegar, se sometió a un chequeo médico: "Me ha salido la vitamina D en rango tóxico. Me asusté".

Hay que recordar que los concursantes de 'Supervivientes' se pasan varios meses con una mala alimentación, ya que están aislados de la realidad. Actualmente, Alcayde tiene prohibido el sol, debido a que se lo han recomendado los especialistas.

La situación de la valenciana es preocupante, ya que "solo tengo un riñón de nacimiento". A pesar de lo mal que lo esta pasando, Alcayde confesó que "el médico me ha dicho que no me preocupe".

"Era negra en Honduras. Me ha dicho que me espere un par de meses y me repita la analítica, ahí saldrá baja", expresó.

Sin embargo, las consecuencias que está teniendo Alcayde son habituales, ya que es lo que tiene no tener una dieta regular, según informó Cristian Toro, deportista olímpico español.