Carme Esteve, dueña de una gasolinera: "El precio de la gasolina aumentará esta cantidad, pero puede ir a más"

Malas noticias. Ya comienzan a notarse las primeras consecuencias del conflicto entre Estados Unidos e Irán en el mercado del petróleo, ya que en los últimos días se han registrado incrementos inmediatos en el precio de los combustibles. Una situación que podría empeorar con el paso de los días. La sociedad española ya está reaccionando, y las gasolineras empiezan a estar a rebosar.

Debido a esta situación, el programa de TV3 'Tot es mou' contactó con Carme Esteve, dueña de una gasolinera de Sant Feliu de Llobregat, donde explicó cómo está afectando directamente el conflicto de Irán al precio de la gasolina.

El periodista del ente publicó cuestionó: "¿Hasta dónde pueden llegar estos precios que también repercute en vuestra actividad?". La propietaria de la gasolinera no dudó en decir que "no lo sabemos", aunque destapó: "Yo te puedo informar de los precios que he recibido hoy, que me lo acaban de enviar de las petroleras".

Quiso dejar claro que "es hacer imaginaciones, pero creo que por lo que nos está llegando pasaremos de los dos euros tranquilamente". Carme compartió los precios, sin IVA y sin transporte: "El gasoil ya lo tendría que comprar a 1,519 euros". Lo que sería tres céntimos más caro de lo que está vendiendo.

"Y aquí suma el IVA, el 21%, y el transporte. O sea, que nos iríamos solo con IVA a 1,840 euros al litro", compartió en 'Tot es mou'.

Por otro lado, el periodista le preguntó: "¿Tú haces este esfuerzo de no repercutir tanto los precios, tanto este incremento que decíamos?". Ya que la patronal lo marcaba en 10 céntimos, pero Carme explicó que decidió aumentarlo a ocho.

No es la primera crisis petrolera que se enfrentan, por lo que reconoció que "ya estamos cansados, no tenemos tiempo para recuperarnos. Venimos de una pandemia, donde los descuentos eran de 20 céntimos, hemos atravesado una crisis económica muy dura, y ahora volvemos a enfrentar otra vez lo mismo".

Noticias relacionadas

Por último, comentó que su margen de beneficios va por céntimos, pero con todo: con la venta de productos como butano, refrescos, croissants, café con leche, entre otros. "La suma de todos estos céntimos es lo que nos hace aguantar y es lo que nos hace, todavía, estar aquí", sentenció.