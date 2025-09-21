Carme Chaparro se abre en canal al hablar de su salida y renovación en Telecinco

Aunque se ha mantenido alejada del foco mediático, ahora muchos vuelven a hablar de Carme Chaparro después de que haya lanzado la tercera novela de su trilogía, "Venganza".

Con motivo de este hito para su carrera como escritora y periodista, ha concedido una entrevista al portal Mundo Deportivo donde se ha sincerado más que nunca, hablando tanto de la obra como de su situación con 'Informativos Telecinco'.

Para añadir algo de contexto, Chaparro reveló en abril que sufría de un problema de salud. Sin dar muchos detalles, señaló que había "tenido que parar muchas cosas para cuidarme y para tratarme, pero vamos por el buen camino".

Sin guardar (o al menos, sin mostrar) un ápice de rencor, asegura sobre esto último que “Desde dentro siempre hay rumores: pasa esto, va a pasar lo otro, llaman a los despachos…Es un mundo muy difícil y complicado, en el que yo he tenido la suerte de mantenerme. Cuando te dicen que no vas a seguir, sin darte razón, hay que entenderlo”.

Después de todo, "la tele es una empresa", continúa Chaparro, donde asegura que “es duro no seguir haciendo una cosa que te gustaba, esperas que te pongan en otro lado, pero es una empresa".

"La televisión deja muchísimos cadáveres. Es cierto que es un mundo en el que muy poca gente puede aguantar décadas o quinquenios", continúa.

"Yo he aguantado 25 años, así que ya me puedo dar por satisfecha. Lo mejor de trabajar en televisión es contar historias, preparar un informativo, escribirlo a mi manera, salir y contarlo. Lo peor es que te haces mayor, y muy pocas mujeres sobreviven al hacerse mayores en la tele. Las que lo hacen o vuelven, deben conservarse casi como en formol”, concluye sobre este tema