Carme Barceló estalla en pleno directo contra María Trisac en 'El Chiringuito' tras sus palabras: "Cuidadito con eso"

La lista de convocados de España para el próximo Mundial sigue generando debate. El reparto de jugadores en la convocatoria de Luis de la Fuente generó un tenso intercambio entre María Trisac y Carme Barceló en el plató de 'El Chiringuito'.

Trisac abrió el debate defendiendo su postura sobre la selección y el sentimiento de pertenencia: "Yo soy española siempre, vaya a quien vaya, no según me interese", declaró, dejando claro que su apoyo no depende de los clubes representados.

La periodista insistió en que lo importante debe ser el rendimiento de los futbolistas y no del equipo en el que jueguen: "A mí me da igual de dónde vengan, cuando se trata de mi país me importa que estén los mejores. Yo no utilizo a la selección de mi país como una herramienta política ni para dividir a la sociedad".

El tono de la tertulia subió cuando respondió a Carme Barceló, a quien reprochó sus argumentos: "Defiendes que pitar el himno de España es libertad de expresión y hoy vienes aquí a dar lecciones diciendo que el Barça lleva ocho jugadores y el Madrid cero. Os ponéis la camiseta de España, que es nuestro país, según os interesa".

Fue entonces cuando Carme Barceló reaccionó, dejando claro que su opinión se basa únicamente en lo deportivo y en el rendimiento de los jugadores: "Yo ni me siento más ni menos patriota, yo estoy hablando de un deporte que es el fútbol".

La periodista defendió la decisión de Luis de la Fuente de apostar por futbolistas del Barça tras su temporada: "Para mí ha tenido el criterio acertado de coger a ocho jugadores del FC Barcelona que han hecho una temporada bastante espectacular".

Barceló estalló y aseguró que los madridistas están molestos tras la ausencia de jugadores del Real Madrid en la convocatoria: "Pienso que lo que tenéis es un rebote mundial porque no hay ningún jugador que esté al nivel para estar en esta selección. Como vosotros siempre habéis sido la grandeza de España y habéis representado a España, según vosotros, pues ahora resulta que la grandeza de España la configuran ocho jugadores del Barcelona, tres del Atlético de Madrid y otros tantos del Atlético".

La tertuliana quiso dejar claro que su análisis se limita únicamente al fútbol y al rendimiento de los jugadores: "Yo no hablo de política, yo hablo de fútbol. Y a mí me han señalado que si ahora voy de patriota me pongo la camiseta. Cuidadito con eso", sentenció.