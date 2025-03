Carlota Corredera incendia las redes con su rechazo al Día del Padre: "No pasa nada porque pensemos en las minorías"

Esta semana se ha celebrado el Día del Padre en España y son muchos quienes han querido tener un detalle con su progenitor. Aunque no es un día festivo, está claro que forma parte de esos días especiales del año. Incluso se celebran sorteos especiales de las loterías para esta fecha, pero no todo el mundo está del todo de acuerdo con la celebración de este día.

Es el caso de la presentadora de televisión y exdirectora de 'Sálvame', Carlota Corredera, quien ha lanzado una petición para que se deje de conmemorar el día de San José.

Lo ha hecho en una intervención en el programa de RTVE, '59 segundos', cuando se debatía acerca del cambio que han hecho muchos colegios públicos de sustituir este día por el Día de las Familias.

"Estoy muy contenta de que sea así", empezaba la comunicadora antes de revelar que "en la clase de mi hija hay un niño que no tiene papá, falleció hace varios años", un caso similar al suyo.

"No pasa nada porque pensemos en las minorías", mencionaba durante su alegato a favor del cambio de formato de la fecha. Así explica que lo mejor sería hablar del "Día de la Persona Especial", en lugar de centrarse en la figura paterna.

"No pasa nada porque pensemos en esos niños y esas niñas que a lo mejor no tienen padre porque ha fallecido o no tienen padre porque tienen dos madres", continuaba relatando con unas palabras que han incendiado a muchos en las redes sociales. "¿A quién hiere que protejamos a esos niños?, que no hace falta que metamos el dedo en el ojo", terminaba Corredera su aportación al programa.

Las reacciones en X (antiguo Twitter) no se han hecho esperar. El usuario 'Progrestona', acompañando el clip en cuestión, se pregunta si "pensará lo mismo sobre el día de la madre", aunque hay otros que son algo más directos, como Joaquín Salcedo, quien le dice que se "vaya a freír espárragos", mostrando su claro desacuerdo.

Corredera se encuentra en plena promoción de su próximo programa, 'Tentáculos', la propuesta de RTVE para competir con 'Ni que fuéramos' que contará con María Patiño como presentadora y figura clave, además de Inés Hernand y Aitor Albizua. El programa llegará a la programación el próximo miércoles 26 de marzo y combinará los debates de programas de televisión, con el análisis de la actualidad, siempre con expertos de cada ámbito.