Carlota Boza, sobre la nueva temporada de 'LQSA' y su relación con Carlos Alcaraz: "Tengo ganas de verme como madre"

Cuando parecía que 'Aquí no hay quie viva' iba a ser irrepetible, apareció 'La que se avecina' para tomar el relevo con historias similares, pero en otro entorno. Al público le gustó y ya son 15 las temporadas emitidas, con una 16ª en camino.

El tiempo pasa para todos, como se puede comprobar al revisitar los capítulos antiguos, aunque se nota todavía más con aquellos actores que empezaron siendo niños y que ahora pueden hacer de padres. Es el caso de Carlota Boza, quien interpreta a Carlota Rivas, hija de Amador Rivas y Maite Figueroa. Empezó en el 'set' de rodaje como una niña y ahora tiene 23 años y cuenta con historias completamente adultas.

Ahora, tras casi dos décadas en televisión, la actriz ha concedido una entrevista a Vanitatis donde ha hablado sobre su carrera y sobre la serie. Carlota acaba de ser madre en la ficción y revela tener muchas ganas de ponerse en el papel: "Tengo muchísimas ganas de ver la evolución de Carlota y cómo va a ser como madre. Nunca se sabe, por no hablar de los abuelos…", reflexiona.

"Si el bebé que ha tenido mi personaje cumple cinco años, tendrá la edad con la que yo empecé en la serie", comenta al medio, una reflexión que ayuda a comprender su importancia, dada su longevidad. Sobre eso, explica que de pequeña tenían que cantarle el guion porque todavía no sabía leer, hace 18 años.

Una de las mayores virtudes es la capacidad de los guionistas de sorprender a la actriz, que no se esperaba los giros que ha dado Carlota Rivas todos estos años, pasando de ser una niña malhablada a incluso abrirse una cuenta en OnlyFans o ser madre. En este sentido, comentaba la ayuda que le dio su madre ficticia, Eva Isanta, que interpreta a Maite, a la hora de interpretar un embarazo y el parto.

También se ayudó en lo que explican las 'influencers' en las redes: "Me acuerdo que empecé a ver vídeos de influencers que publicaban sus partos y también me hice un estudio de películas con escenas de parto. Era algo muy desconocido para mí", explica.

Uno de los aspectos más curiosos de trabajar en una serie tan aclamada es que hay gente que no sabe diferenciar entre la realidad o la ficción, o hacen bromas con el personaje: "En ocasiones, cuando voy por la calle, me dicen ‘¿Dónde te has dejado a Amador?’ o me regañan por hablar mal a mis padres", comenta a Vanitatis, además de que ha llegado incluso a recibir insultos por hechos de la serie.

Incluso ha llegado a tener vergüenza de contarle a su madre real las cosas que le ocurren al personaje, una muestra más de lo que significa la hija de los Rivas en la vida de Carlota Boza, que con los años ha pasado a formar parte de su experiencia real.

Y... ¿Con Carlos Alcaraz, qué?

Como suele pasar con los actores jóvenes, es fácil que se les relacione sentimentalmente con otras personas igualmente con un perfil público. Esto es algo que Boza sabe y se lo toma con humor, sin prestarle demasiada atención. En una de estas, uno de los rumores unía a la 'minicuqui' con el tenista Carlos Alcaraz.

"Me sorprendió mucho porque no me enteré de nada. De repente todos los medios se hicieron eco, salía a la calle y me preguntaban, me llamaba todo el mundo… y yo no entendía de dónde salía todo eso", revela Boza, por lo que la credibilidad de la información era totalmente inexistente.

Sin embargo, sí que reconoce ser una seguidora más del murciano, pues es una enamorada del tenis. No obstante, entre ellos solamente hubo un intercambio de mensajes, pues Alcaraz es un gran seguidor de la serie, pero sí que asegura ser una figura importante para toda una generación: "Ahora, con el estreno del documental, se ve también su parte más personal. Te hace pensar en el nivel de disciplina que se exige a gente tan joven. Me ha gustado mucho", sentencia la actriz.