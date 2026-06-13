Carlos Tena, jubilado: se quedó en paro a los 61 años y perdió casi un 30% de pensión pese a haber cotizado 41 años

Imagina trabajar durante más de 40 años y que a causa de una jubilación anticipada que nunca buscaste, acabes perdiendo cerca del 30% de tu pensión. Esta es la cruda realidad que se ha encontrado Carlos Tena.

La situación de Carlos: más de 40 años cotizados y un recorte del 28%

Cuando Carlos cumplió 61 años, tuvo el infortunio de quedarse en el paro. Dada su edad, volver al mercado laboral fue un ejercicio que se le hizo imposible. Y precisamente fue eso lo que le acabó llevando a tomar la decisión de jubilarse.

Su trayectoria laboral arrancó cuando apenas tenía 15 años, habiendo cotizado durante un total de 41 años. Su mayor logró laboral llegó en el grupo Codorniu, donde trabajó durante 28 años y llegó a ocupar plazas de responsabilidad en marketing y gestión de marcas.

Sin embargo, entre crisis económica y despidos varios del propio grupo, Carlos tuvo que decir adiós a su empleo. Y ahí fue cuando surgió el problema: la seguridad Social Social le aplicó un ceoficiente reductor del 28% por jubilarse anticipadamente.

Imagen de un pensionista / sport

Es decir, a pesar de que Carlos estuvo trabajando durante más de 40 años, dado que una situación fuera de su control le obligó a jubilarse cerca de 4 años antes de la edad establecida acabó recibiendo un recorte en su pensión más que notable.

Lógicamente, el jubilado ha denunciado esta situación como una que considera muy injusta. Al fin y al cabo, hay jubilados cobrando con menos recortes que él pese a no haber superado esas cuatro décadas de actividad que figuran en su vida laboral.

El caso de Carlos no se ha quedado en una mera reivindicación personal; la plataforma ASJUBI40 ha abanderado su situación como una forma de reivindicar que aquellos trabajadores con más de 40 años cotizados no deberían sufrir esta clase de penalizaciones.

La historia de Carlos refleja un problema cada vez más frecuente entre quienes comenzaron a trabajar muy jóvenes: acumulan más de 40 años cotizados, pero aun así sufren importantes penalizaciones si se ven obligados a jubilarse antes de la edad ordinaria. Una situación que sigue generando debate entre trabajadores, pensionistas y expertos.