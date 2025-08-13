Carlos Sobera se retira a disfrutar de la tranquilidad en su discreta casa en la playa

Uno de los presentadores más míticos de este país es Carlos Sobera, habiendo presentado una infinidad de programas. En la actualidad es especialmente conocido por ser la cara visible en programas como 'First Dates' y otros de Mediaset como 'Supervivientes'.

Pero ahora, el presentador vasco se encuentra de vacaciones y lo hace con la máxima discreción y tranquilidad posible, buscando la mayor desconexión.

Carlos Sobera suele veranear en su casa a primera línea de playa en Marbella, igual que está haciendo ahora junto a su esposa Patricia Santamarina y su hija, además de la propia hija de Patricia con Rody Aragón, Arianna Aragón.

También se junta el 65 cumpleaños del presentador, que tuvo lugar el pasado lunes y lo suele celebrar en la mencionada y discreta vivienda en la Costa del Sol.

Carlos Sobera. / archivo

Lo que suele hacer para pasar más desapercibido y aun así poder disfrutar de la maravillosa costa de Marbella es bajar a la playa a las primeras horas de la mañana, cuando ésta está mucho menos concurrida, pero se marcha a su casa de nuevo cuando ya empiezan a llegar los primeros bañistas.

Todo esto se sabe gracias a algunos testigos que vieron sus actos. Se sabe que cogieron el coche y el matrimonio se fue a otro destino, pero ese es desconocido.

Lo que sí que todos destacan es la entrañable actitud de Carlos Sobera con Patricia, siendo especialmente atento y cariñoso, demostrando que su amor por ella no ha caído tras más de 20 años de relación.