Carlos Sobera se queda pálido tras la confesión de una participante: "Me estoy quedando blanco”

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

Durante la entrevista, una de las parejas más destacadas ha sido la de Julia (67 años) y José Manuel (60). Tras encontrarse con el presentador, la soltera confesaba que su trabajo de meiga ocupaba gran parte de su vida. ''Tengo una consulta en La Coruña. No soy la virgen de Lourdes, no tengo el don divino de saber todo lo que va a suceder, yo te voy a decir lo que me dicen las cartas en ese momento'', relataba.

Una extraña confesión

La declaración de Júlia dejó completamente atónitos a los miembros del equipo de First Dates. “La gente me busca para que bendiga sus hogares. También me llaman para explorar lugares abandonados donde sienten presencias extrañas. Mi intención es ayudar a que el espíritu que habita allí encuentre el camino hacia la luz”, explicaba con total naturalidad.

Pero por si esto no fuera ya sorprendente, la soltera volvió a dejar sin palabras al presentador con otra confesión impactante: “Desde los siete años veo a personas fallecidas caminando por ahí”. “¡No me digas eso!”, reaccionó él, visiblemente sorprendido. Júlia continuó: “No es sencillo convivir con esta capacidad. A veces es difícil, sobre todo cuando esos espíritus alteran la vida de quienes siguen vivos. Están ligados a personas o lugares, y ayudarles a trascender no siempre es fácil ni agradable”. “Me estoy quedando blanco”, dijo Sobera mientras se llevaba la mano al pecho, claramente afectado.

En cuanto a José Manuel, un exmilitar de Santiago, se presentó como un hombre con la mente abierta, algo que, según él, le ha enseñado la vida misma. Sin embargo, la primera impresión entre ambos no fue precisamente alentadora. “No me atraen los hombres con barriga ni calvos. Eso ya me frena bastante”, afirmó Júlia sin rodeos.

Instantes después, la presentadora los acompañó hasta su mesa, donde comenzaron a charlar sobre sus trayectorias personales. Aunque Júlia no sintió una conexión inmediata, admitió que le agradaba “su manera de expresarse, su carácter y su educación”. Aunque también añadió con humor: “En cuanto al físico, lo pondría a dieta”. José Manuel, por su parte, se mostró encantado con la gallega. “Es una mujer con clase, guapa, tiene ese toque que llama la atención. Yo no seré guapo, pero soy apañado”, comentó entre carcajadas.

A medida que avanzaba la cita, el entendimiento entre ambos fue creciendo. “Hacía tiempo que no me reía así”, reconoció él. Júlia no tuvo inconveniente en hablar de su profesión. “Cuando leo las cartas a alguien, digo lo que me muestran, no invento nada”, explicó. Sin embargo, José Manuel fue claro: “Ese mundo no es lo mío”, declaró con franqueza.

Un final agridulce

En la última parte de la cita, los dos se dirigieron al reservado del programa, donde protagonizaron un divertido momento en el karaoke. Aunque la conexión entre ellos fue evidente, el desenlace como pareja no quedó asegurado. “Yo repetiría la experiencia con una segunda cita”, dijo José Manuel con optimismo. “Como pareja, no lo veo, pero sí me gustaría volver a quedar con él para conocerlo mejor”, concluyó Júlia, dejando la puerta abierta a una posible amistad futura.