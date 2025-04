Carlos Sobera ya piensa en su retirada: "La Guardia Civil quizá me pare"

La trayectoria de Carlos Sobera en televisión es para enmarcar, debido a que ha ido pasando de programa en programa hasta presentar algunos como 'Fist Dates', 'Supervivientes' o 'Gran Hermano', que han sido líder de audiencias a nivel nacional.

A pesar de estar tantos años en el mundo de la televisión, el presentador ya está pensando en el momento de retirarse, ya que actualmente tiene 64 años, pero cumplirá 65 el próximo 11 de agosto. No obstante, aún no tiene decidido cuándo será exactamente.

Así lo ha explicado en su última entrevista a la revista 'Lecturas'. Durante la conversación, el presentador de 'First Dates' trató muchos aspectos sobre su carrera profesional como a nivel personal, entre otras cosas.

Sobera desvela que su sueño cuando abandoné la televisión es retirarse en un entorno muy bucólico, concretamente en un pueblo de Burgos.

"Parece que tuviera muchas tierras la pobre (risas). Pero es verdad... Cuando era chaval, mis padres me llevaban a Cubillos de Losa, el pueblo del norte de Burgos de donde es originaria mi familia. Y, oye, tengo una imagen bucólica del campo y siempre digo que el día que tenga 75 u 80 años, me gustaría tener una casita en el campo", explica.

Aparte, confiesa que le gustaría "cultivar, tener un par de vacas y montarme en un carro con bueyes para dar un paseo". No obstante, reconoce que "la Guardia Civil quizá me pare para preguntarme dónde voy, porque esto no se puede hacer ya".

También, revela cómo estuvo a punto de morir tras diagnosticarle hace unos años diabetes tipo 2: "Una fístula me provocó una infección, y con la diabetes tuve un principio de grangrena de Fournier, que es muy seria".

"Me operaron, no digo a vida o muerte porque sería exagerar, pero me advirtieron de que una urgencia, sino una emergencia, y que en 24 horas sí que podía morir porque, con este tipo de infecciones, si la bacteria entra en sangre te puedes morir en 24 horas", relata.