Carlos Sobera se parte con esta cita en 'First dates': "Está encantada con tus huevos"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa juntaba a Izumi, un soltero madrileño de ascendencia japonesa que es un gran amante del campo: "Tengo cuatro gallinas. Las cuido yo", resaltaba. Su cita, era Andrea, una barcelonesa que trabaja en la ONCE y, precisamente, soñaba con vivir en el campo.

Por lo tanto, el encuentro empezaba con unas expectativas muy altas y empezó de la manera más atípica posible, con la entrega de una cesta de huevos por parte de Izumi a la chica: "Que no sea alérgica al huevo", confiaba él.

Sobera, tampoco habituado a situaciones similares, presentaba al chico de manera igualmente extraña: "Te presento a Andrea, está encantada con tus huevos. Es la primera pareja en la que digo esto para presentarla", comentaba el presentador entre risas.

Izumi, Carlos Sobera y los huevos, en 'First dates'. / Cuatro

Ya en la mesa, ella revelaba que siempre había querido tener una cabra, pero que nunca había tenido la oportunidad. Sin embargo, lo más destacado llegó con el tema sexual, aunque más por la ausencia que por otra cosa.

Andrea revelaba que nunca había tenido ninguna experiencia sexual: "Soy virgen. Siempre he sido muy cortada. Lo que no has probado no lo echas de menos y siempre digo que ya aparecerá alguien", le comentaba a Izumi.

Andrea, en 'First dates'. / Cuatro

Él, lejos de sorprenderse en demasía, al menos exteriormente, le comentaba que si era lo que había sentido que tenía que hacer, era la decisión correcta. Esto fue algo que le gustó mucho a su cita, pues contaba que "hay gente le dices que eres virgen y lo ven como un problema". De hecho, Izumi le contaba que tenía ganas de que descubrieran sus fantasías juntos, como en un camino compartido.

Finalmente, en el reservado donde los solteros eligen si irse solos o en pareja, solamente quedaba confirmar lo que era un secreto a voces, dada la complicidad entre ambos en el restaurante: querían seguir conociéndose en una segunda cita.