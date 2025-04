Carlos Sobera se enfada y expulsa a dos solteros de 'First Dates'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

El programa ha juntado a Xiomara (35 años) y Ángel (36). La soltera ha asegurado que busca a alguien honesto, simpático y un hombre que le cuide, que sea "educado y sincero".

Nada más conocerse, el comensal ha apuntado que no le ha gustado: "Físicamente, quizá si la miro de cara para abajo sí, pero de cara para arriba no (...) Me fijo mucho en el culo, pero si la cara no me atrae, es muy difícil que tenga un interés en esa persona".

Xiomara ha declarado que al ver a su cita, al principio no le ha gustado, pero le ha dado una oportunidad, aunque al final, el encuentro se ha convertido en todo un suplicio tras varias preguntas incómodas: "Nunca en la vida, de entrada, me había encontrado con una persona imposible de llevar y que sea tan maleducada. Es un capullo total (...) No tiene sentido nada de lo que ha dicho".

Durante la cena, Ángel le ha preguntado si sus pechos son naturales, algo que ha negado la soltera. Más tarde, ha querido indagar sobre su operación de pechos: "Están ahí. Veo tu cara, pero veo tus pechos. Te has puesto un escote muy llamativo y es complicado para mí".

La comensal ha explicado que para ella también es complicado: "La verdad es que la cita es ridícula. Se trata de hablar de amor, pero has venido con una actitud irrespetuosa. Me parece superagresivo (...) No eres Brad Pitt. No voy a decirte que no tienes defectos, porque tienes".

En un momento dado, Xiomara le ha preguntado sobre las marcas de la cara, algo que ha incomodado al comensal: "Eres maleducada. Te faltan valores. ¿Cuándo he dicho que soy Brad Pitt? Yo no te he puesto por debajo ni por encima. No miro a nadie por encima del hombro y tú vas de diva".

Carlos Sobera se enfada y expulsa a dos solteros de 'First Dates' / Mediaset

Carlos Sobera ha interrumpido la cita, ya que ha visto que no estaban congeniando. Ángel ha declarado que ella le ha faltado al respeto, algo que la soltera ha desmentido: "Primero los lentes, luego las tetas (...) Me ha molestado todo. Sus comentarios y él desde la cabeza hasta los pies. Una persona completamente insoportable".

El presentador ha decidido que cada uno se vaya por su lado: "Esto es una especie de relación imposible. No tenéis feeling y lo estáis pasando fatal. No hay por qué continuar esto. No tiene por qué convertirse en un suplicio para ninguno de los dos. Así que seguidme y nos vamos".

"Se han tratado muy desagradablemente y se han ido a disgusto", le ha explicado Sobera a las camareras del programa.