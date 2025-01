Carlos Sobera da detalles de una cita de 'First Dates' que no se pudo emitir: "Fue un tono tan agresivo que..."

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

El presentador concedió una entrevista a la Cadena SER, concretamente al programa 'A las bravas', en la que explicó que hay una cita que no se puedo emitir.

"Llegó primero un señor de 40 años de derechas, muy buen vestido con traje, supereducado y luego llegó su pareja, un chico de izquierdas. Cuando va a entrar, mi directora me dice: 'Oye, me acabo de dar cuenta que este chico que va a entrar ahora había dicho que no quería a nadie que fuera de una opinión política diferente a la suya, a ver si va a haber algún problema", explicó Sobera.

Aunque el presentador quiso obviar esa información e intentar creer en el amor, todo se torció: "Lo que pasó fue lo peor: que se volvió loco. Lo primero que le preguntó fue de qué partido político era y cuando dijo que era del PP, se volvió loco diciendo cosas tremendas como 'yo no me voy a casar con alguien de derechas, mucho menos voy a f****".

Carlos Sobera aseguró que "fue un tono tan agresivo y tan desagradable que no tuve más remedio que pararlo y decirles que nos habíamos equivocado, que cada uno volviera a su casa y que el amor nos llamaría a la puerta cuando estime oportuno. Yo me quedó con muy mal cuerpo", zanjó el vasco.