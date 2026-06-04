Carlos Sedano, experto en seguridad vial, avisa a los conductores nacidos entre 1956 y 1961: "Van a tener un certificado médico más exigente"

Los conductores nacidos entre 1956 y 1961 entran este año en el tramo de edad en el que la validez del permiso se reduce de 10 a 5 años. Esto afecta a los permisos AM, A1, A2, A, B y Licencias de Conducción.

La normativa obliga a todos los conductores, independientemente de la edad, a superar un reconocimiento médico en un Centro de Reconocimiento de Conductores autorizado, donde se evalúan visión, audición, coordinación, reflejos y estado general.

La DGT recuerda que, si el médico detecta una enfermedad susceptible de empeorar, el periodo de validez puede ser aún menor.

Un certificado médico más exigente

En el programa Más de uno Málaga (Onda Cero), el experto en seguridad vial Carlos Sedano ha explicado que este mes de mayo se introduce un cambio relevante: las pruebas psicotécnicas y físicas serán más difíciles para los mayores de 65 años, incluidos los nacidos antes de 1961.

Sedano detalla que la Comunidad Europea ha endurecido los pasos para obtener el certificado médico, con el objetivo de garantizar que los conductores sean seguros "para ellos mismos y para el resto del tráfico".

Esta es la ciudad que va a cambiar el reglamento del carnet de conducir para las personas mayores / Archivo

Mayor control también a partir de los 70 años

El nivel de exigencia aumenta igualmente para quienes renueven el permiso a partir de los 70 años, con pruebas más estrictas y controles más frecuentes.

Sedano subraya que una persona sana no debería tener problemas, pero advierte que cualquier alteración cognitiva, muscular, ósea, auditiva o visual será detectada y evaluada con mayor rigor.

Riesgos de no renovar el carnet

No renovar el permiso puede acarrear consecuencias importantes: