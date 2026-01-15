Carlos Ríos, nutricionista, opina sobre los tipos de aceite: "Estos son los mejores sin discusión"

El aceite es uno de los productos más esenciales en la cocina, ya que no solo cumple funciones prácticas al cocinar, sino que también influye de manera significativa en el sabor y la calidad de los demás alimentos, realzando sus aromas y texturas.

No obstante, no todos los aceites tienen las mismas cualidades. Por esta razón, Carlos Ríos, nutricionista, realizó un vídeo en Instagram en el que explica cuáles son los mejores aceites para cocinar. "Estos son los mejores aceites para cocinar", señala.

El nutricionista empieza el vídeo diciendo que el aceite refinado de palma es la peor opción de todas: "Ultraestable y baratísimo. Muy procesado. El más insano de todos".

La segunda peor opción de aceite es el refinado de girasol, aunque destaca que es "barato", pero "inestable y fácil de oxidar". Tiene claro que es una opción que muchos utilizan "por su precio, no por salud". Tampoco recomienda el aceite refinado de soja: "Muy rico en omega-6, fácilmente oxidable y muy procesado. Desplaza grasas de calidad".

La cuarta opción menos saludable es el aceite de nabina, ya que "sobre el papel parece aceptable, en la práctica suele ser muy refinado y pobre en nutrientes". Sobre el aceite de mantequilla ghee, expone que "aguanta bien el calor y sabe bien, pero es rica en saturadas. Mejor puntual".

Una buena alternativa es el aceite de coco, pues es muy "estable, pero alto en saturadas. Puede tener su sitio, no como grasa diaria". Poca gente lo conoce, pero el aceite de aguacate es "buena opción para cocinar a altas temperaturas. Correcto, pero sin el extra antioxidante del oliva".

En respecto al aceite de oliva, el nutricionista explica que "es mucho mejor que la mayoría de aceites vegetales. Menos antioxidantes que el AOVE por lo que no tiene sentido utilizarlo".

No tiene dudas de que los dos mejores aceites para cocinar son el de Aove y Aove alto en polifenoles: "Son los mejores sin discusión. Rico en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios".