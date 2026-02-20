Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rodri BarçaAlcaraz - RublevBarça - UCAM Murcia Copa del ReyTest F1 directoBonolotoA qué hora juega Alcaraz-RublevAntonio LobatoBardghjiBaskonia-TenerifeJulián ÁlvarezJeséMarc BernalCuadro Copa del ReyDónde ver Copa Rey BaloncestoLuis EnriqueLesión DembéléMarc PubillEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouTest MotoGPMotor Aston MartinStrollJan VirgiliBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesRicky RubioOsasuna - Real Madrid horarioClasificación Volta AlgarveOsasuna - Real Madrid alineacionesCuadro Europa League ConferenceClasificación LaLigaEtapa 4 UAE Tour 2026Clasificación UAE TourMaldiniGonzalo Miró
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

Quién es Carlos Marco: Auryn, Mask Singer y nuevo invitado de Pasapalabra

Los famosos ayudarán a los concursantes principales a conseguir la mayor cantidad de segundos posibles

Carlos Marco en Pasapalabra

Carlos Marco en Pasapalabra / ANTENA 3.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Después del bote histórico de Rosa Rodríguez, Pasapalabra continúa adelante con dos nuevos concursantes: Alejandro y Francisco. El concurso de Antena 3 arrasa en audiencia, especialmente en su emisión especial, alcanzando casi cuatro millones de espectadores de media.

Como es habitual, el formato renueva su rotación de invitados cada tres programas. De esta forma, Roberto Leal recibe a cuatro nuevos invitados en el plató que participarán hasta este viernes, 20 de febrero de 2026.

Los famosos ayudarán a los concursantes principales a conseguir la mayor cantidad de segundos posibles para la prueba final del Rosco. En esta ocasión, el programa recibe a Ingrid García-Jonsson, Arturo VallsOlivia Molina y Carlos Marco.

Carlos Marco (Alicante, 1991) es conocido por su etapa como miembro de la exitosa banda española Auryn, junto a sus compañeros Blas Cantó, Dani Fernández, David Lafuente y Álvaro Gango.

La popular boy band española fue formada en 2009 y mantuvo su actividad hasta 2016. En 2011 participaron en la preselección para escoger al representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión, quedando en segunda posición.

Anteriormente, Carlos Marco se presentó a 'Factor X', uno de los concursos musicales más famosos de la televisión. De hecho, la experiencia le permitió publicar su primer sencillo, 'Estoy lleno de amor'.

Tras la separación del grupo, el cantante alicantino comenzó su carrera en solitario. En 2017, Marco estrenó su primer álbum de estudio: 'Chalk Dreams'. Durante este tiempo, el artista compaginó su carrera musical con trabajos como presentador y colaborador en televisión y radio.

Noticias relacionadas y más

En esta etapa, el cantante ha colaborado en programas como 'Mr. Plinton', 'Family DUO' y 'Yu, no te pierdas nada'. Además, ha ejercido como director musical de formatos como Mask Singer, Top Star, Drag Race España, Got Talent, Disney Fam Jam o Idol Kids.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Carlos Rivero desvela cuánto dinero gana con las retransmisiones: 'Mi sueldo es transparente
  2. Juan Dávila se va de la lengua en 'La Revuelta' y Broncano tiene que frenarlo en seco: 'No se puede hablar de eso
  3. Jesús Manzano, exguionista de 'El Hormiguero', desvela cómo era trabajar con Pablo Motos: 'Censuran todo el rato
  4. Un exluchador de la UFC noquea a un 'streamer' en directo tras vacilarle: 'No me gusta tu actitud
  5. Jesús Bonilla, Santi de 'Los Serrrano', ya no puede más: 'Estoy harto
  6. Gabriel Rufián señala a Vito Quiles y Bertrand Ndongo y revela cómo confrontar al fascismo: 'A los hijos de puta, dientes
  7. Malas noticias para quienes ganan entre 22.000 y 35.000 euros: Hacienda podría darles un susto en la declaración de la Renta
  8. Niño Becerra, economista, tajante sobre la posible vuelta de los peajes en la AP-7 y otras autopistas: 'Tiene que pagarlo...

La Ley Antiokupa en entredicho: una mujer alquila su chalet de lujo y su inquilino lo convirtió en un lavadero de coches

La Ley Antiokupa en entredicho: una mujer alquila su chalet de lujo y su inquilino lo convirtió en un lavadero de coches

Quién es Carlos Marco: Auryn, Mask Singer y nuevo invitado de Pasapalabra

Quién es Carlos Marco: Auryn, Mask Singer y nuevo invitado de Pasapalabra

Pedri González y Ferran Torres, invitados estrella de El Hormiguero la próxima semana

Pedri González y Ferran Torres, invitados estrella de El Hormiguero la próxima semana

Se acabó ir de paquete: Kylian Mbappé se está sacando el carné de conducir

Se acabó ir de paquete: Kylian Mbappé se está sacando el carné de conducir

La V16 de la DGT podría ser ilegal: Europa estudiará a España por obligar a los conductores a comprársela

La V16 de la DGT podría ser ilegal: Europa estudiará a España por obligar a los conductores a comprársela

Multas para los dueños de viviendas con setos o árboles que no cumplan la normativa: lo establece la ley

Multas para los dueños de viviendas con setos o árboles que no cumplan la normativa: lo establece la ley

Quién es Eileen Gu: La atleta olímpica china nacida en California, estudiante de física cuántica y modelo

Borracha en directo: La reportera viral de los Juegos Olímpicos que se disculpó con la audiencia por su última conexión

Borracha en directo: La reportera viral de los Juegos Olímpicos que se disculpó con la audiencia por su última conexión