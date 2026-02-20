Quién es Carlos Marco: Auryn, Mask Singer y nuevo invitado de Pasapalabra

Después del bote histórico de Rosa Rodríguez, Pasapalabra continúa adelante con dos nuevos concursantes: Alejandro y Francisco. El concurso de Antena 3 arrasa en audiencia, especialmente en su emisión especial, alcanzando casi cuatro millones de espectadores de media.

Como es habitual, el formato renueva su rotación de invitados cada tres programas. De esta forma, Roberto Leal recibe a cuatro nuevos invitados en el plató que participarán hasta este viernes, 20 de febrero de 2026.

Los famosos ayudarán a los concursantes principales a conseguir la mayor cantidad de segundos posibles para la prueba final del Rosco. En esta ocasión, el programa recibe a Ingrid García-Jonsson, Arturo VallsOlivia Molina y Carlos Marco.

Carlos Marco (Alicante, 1991) es conocido por su etapa como miembro de la exitosa banda española Auryn, junto a sus compañeros Blas Cantó, Dani Fernández, David Lafuente y Álvaro Gango.

La popular boy band española fue formada en 2009 y mantuvo su actividad hasta 2016. En 2011 participaron en la preselección para escoger al representante de España en el Festival de la Canción de Eurovisión, quedando en segunda posición.

Anteriormente, Carlos Marco se presentó a 'Factor X', uno de los concursos musicales más famosos de la televisión. De hecho, la experiencia le permitió publicar su primer sencillo, 'Estoy lleno de amor'.

Tras la separación del grupo, el cantante alicantino comenzó su carrera en solitario. En 2017, Marco estrenó su primer álbum de estudio: 'Chalk Dreams'. Durante este tiempo, el artista compaginó su carrera musical con trabajos como presentador y colaborador en televisión y radio.

En esta etapa, el cantante ha colaborado en programas como 'Mr. Plinton', 'Family DUO' y 'Yu, no te pierdas nada'. Además, ha ejercido como director musical de formatos como Mask Singer, Top Star, Drag Race España, Got Talent, Disney Fam Jam o Idol Kids.