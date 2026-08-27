Carlos Llull, técnico de climatización, sobre los errores con el aire acondicionado: "Pueden aumentar tu factura de la luz"

El aire acondicionado se ha convertido en un elemento indispensable durante el verano. La calor acecha y las casas necesitan combatir estas temperaturas más allá del ventilador.

Su utilización también genera dudas sobre el impacto que puede tener en el recibo eléctrico, especialmente cuando se mantiene encendido durante la noche.

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Carlos Llull, técnico en climatización explica cuáles son algunos de los hábitos que pueden afectar al consumo, al rendimiento y a la duración de estos equipos. "Una máquina de 1.500 vatios encendida 8 horas podría costar un euro de electricidad”, aunque el importe final depende de factores como el consumo real del aparato y el precio de la electricidad.

Uno de los errores más habituales es colocar el termostato a 18 grados con la intención de conseguir que la estancia se enfríe rápidamente. “Siento decirte que eso no funciona así”, señala Llull, quien explica que el compresor ya trabaja con una intensidad elevada cuando detecta que existe una gran diferencia entre la temperatura de la habitación y la seleccionada.

El técnico añade que “el compresor ya está trabajando prácticamente al máximo desde el momento en que detecta que la habitación está muy por encima de la temperatura programada”. Por tanto, seleccionar una temperatura muy baja puede hacer que el aparato permanezca funcionando durante más tiempo para intentar alcanzar un nivel que, además, puede resultar poco confortable. Para el verano, recomienda mantener el termostato aproximadamente entre 24 y 26 grados.

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También es frecuente encender y apagar el aparato continuamente durante las noches más calurosas. Llull considera que esta costumbre tampoco es la más eficiente, ya que cada puesta en marcha supone volver a exigir trabajo al compresor. “Cada vez que lo enciendes, lo arrancas y obligas al compresor a volver a trabajar con mucha intensidad”, explica. En determinadas situaciones, mantener una temperatura estable puede ser una alternativa más eficiente.

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“Si el equipo es demasiado pequeño, trabajará continuamente al máximo. Si es excesivamente grande, hará ciclos muy cortos y perderá eficiencia. Por eso es tan importante calcular correctamente la potencia necesaria antes de instalar nada”. A todo ello se suma la importancia del mantenimiento. “Revisar filtros, comprobar presiones, limpiar baterías, revisar desagües, verificar consumos. Todo eso ayuda a mantener el rendimiento del equipo y a evitar averías mucho más costosas”, concluye el técnico.