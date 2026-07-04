SOCIEDAD
Carlos Llull, técnico de climatización, lo confirma: "Dejar el aire acondicionado por la noche puede costar un euro en electricidad"
La llegada del verano ha venido acompañada de las altas temperaturas. Són muchas las casas que disponen de ventiladores o de aires acondicionados para combatir la calor. Pero muchas familias tienen siempre el m¡ismo dilema sobre este tipo de aparatos: ¿Consumen mucho?
El técnico especializado en climatización Carlos Llull explica que el consumo eléctrico no depende únicamente del tiempo que el aparato permanece encendido. Según comenta en sus publicaciones y vídeos divulgativos, aspectos como la eficiencia del equipo, el aislamiento de la vivienda y la temperatura exterior tienen un papel mucho más importante a la hora de determinar el gasto energético.
El gasto proviene del 'encender-apagar'
De acuerdo con el especialista, "un aire acondicionado moderno con tecnología eficiente puede consumir aproximadamente un euro de electricidad durante ocho horas de funcionamiento nocturno", afirma. No obstante, esta cifra es solo una referencia, ya que el coste final varía según la potencia del aparato, el precio de la tarifa eléctrica y las condiciones de cada hogar.
Uno de los errores más habituales es pensar que el aire acondicionado trabaja siempre con la misma intensidad. Los equipos equipados con tecnología inverter modifican automáticamente su rendimiento cuando alcanzan la temperatura programada, reduciendo la potencia del compresor para conservar un ambiente agradable sin consumir la misma cantidad de energía durante toda la noche.
Como ejemplo, Llull señala que si una habitación comienza la noche a unos 29 grados y se ajusta el termostato a 24 ºC, el aparato realiza un esfuerzo mayor únicamente al principio. Después, una vez alcanzada la temperatura deseada, el sistema disminuye su actividad para mantener el confort con un consumo mucho más reducido.
Por el contrario, si el equipo se apaga completamente, las paredes, el techo y los muebles continúan absorbiendo el calor acumulado. Cuando la estancia vuelve a calentarse y el aire acondicionado se enciende de nuevo, el sistema debe trabajar otra vez a máxima potencia para enfriar la habitación, lo que puede aumentar el consumo energético.
El especialista también destaca la importancia del aislamiento de la vivienda. Un hogar bien protegido frente al calor exterior necesita menos refrigeración para mantener una temperatura agradable. En esta línea, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recomienda mejorar el aislamiento de ventanas, persianas y cerramientos, además de mantener el termostato entre 25 y 26 grados para evitar un incremento innecesario del consumo eléctrico.
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