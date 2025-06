Carlos Latre se sincera sobre la cancelación de 'Babylon Show': "Me sentí desprotegido"

Esta semana, Carlos Latre ha acudido como invitado al programa de TV3, 'Col·lapse', presentado por Àngel Llàcer. Quien fuera su compañero en 'Tu cara me suena', durante varias temporadas, ha entrevistado al afamado imitador. En la conversación, el humorista se ha sincerado sobre su salida de Antena 3 y su fichaje por Telecinco.

Carlos Latre abandonó el formato musical de Atresmedia para presentar 'Babylon Show', un programa en 'prime time' que fue cancelado tras 13 emisiones.

"Dejé Tu cara me suena porque soy un culo inquieto. Es, probablemente, el mejor programa de mi vida y donde he sido más feliz, pero llevaba 13 años", comentaba con naturalidad.

El catalán decidió abandonar su rol de jurado para aceptar el reto de ser presentador, y competir con Pablo Motos y David Broncano en la misma franja televisiva. "También había un poco de ego de decir: 'llegaré y partiré la pana'. No fue así", detallaba.

No obstante, asegura que no vivió la cancelación como un fracaso profesional. "No me generó un cataclismo profesional, porque, ¿qué es un fracaso?", reflexionaba. "Se habla con mucha facilidad de la palabra fracaso y además se habla del fracaso desde el 'te voy a pisar la cabeza'", expresaba el comunicador.

Además, Latre ha asegurado que a pesar de la cancelación, aprendió mucho del programa. "A día de hoy 'Babylon Show' fue de todo menos un fracaso, por lo menos personal. Ahora estoy en un momento en el que digo 'no era mi momento, no era mi programa... Pero lo tenía que hacer para enseñarme todo lo que he aprendido", comentaba el imitador.

Aunque la experiencia le ha servido para crecer, Carlos Latre ha confesado a su antiguo compañero como le han impactado las reacciones negativas que suscitó la cancelación:

"Lo que más me ha tocado de todo lo que pasó es ver tanta maldad a mi alrededor. He llorado mucho, me sentí muy desprotegido, muy solo. Sentí que tenía que estar solo y que tenía que volverme a construir a mí mismo", zanjaba emocionado.