Carlos Herrera sentencia la posibilidad de que España no juegue el Mundial: "Pedro, guíanos"

Las posibles soluciones salomónicas en caso de que Israel participe en los diferentes eventos continentales o internacionales que están por venir están levantando mucha más polvareda de lo que se esperaba.

Esta misma semana RTVE anunciaba que cancelaría su participación en la próxima edición de Eurovisión si el país presidido por Netanyahu no era expulsado del festival, algo que se debe determinar el mes de diciembre y que la organización del concurso está estudiando.

Ahora, el tema ha escalado al deporte y se ha puesto la mira en la presencia de España en el próximo Mundial de fútbol que se disputará en los Estados Unidos en verano de 2026, solamente en el caso de que Israel supere las eliminatorias previas y se cuele en la fase final.

Así lo apuntaba el martes el portavoz socialista, Patxi López, en una comparecencia ante los medios de comunicación, aunque no daba por sentada ninguna decisión: "Lo valoraremos en su momento", apuntaba como respuesta al planteamiento que le hacía un periodista.

Pedri es el líder de la selección española / EFE

Desde el anuncio las redes sociales no han parado de generar respuestas contrarias a esta opción y ahora ha sido el reconocido periodista y conductor del matinal de la Cadena COPE, Carlos Herrera.

Tras mostrarse contrario a la decisión de no participar en Eurovisión, apuntaba que lo que ponía sobre la mesa el político vasco del PSOE no se podría hacer efectivo: "El gobierno no puede prohibir que una federación se presente en un campeonato mundial", aseguraba con rotundidad.

Además, aprovechaba para mandar un 'palo' al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la postura respecto a la participación española en eventos de este tipo: "Pedro, guíanos, llévanos de la mano por el camino del bien, por el camino de la razón y la sensatez. Dinos qué tenemos que hacer", comentaba irónicamente.

Finalmente, indicaba que se trata de una clara muestra de "postureo" y criticaba la doble vara utilizada, pues indicaba que algunos de los sistemas defensivos que España tiene provienen precisamente de Israel: "Todo esto para que no se hable de escándalos de corrupción que acercan al gobierno por todas partes", señalaba.