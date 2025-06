Carlos Herrera revela su futuro en la radio: "No aspiro a retirarme, sino a jugar en la defensa"

Carlos Herrera, a punto de cumplir 68 años, es uno de los principales periodistas de la radio española. Durante una entrevista con el diario ABC, el locutor ha revelado que continuará en la Cadena Cope. Aunque no ha confirmado si seguirá con el mismo horario, ha podido hablar de las posibles novedades de cara a la próxima temporada.

En los últimos meses, se había especulado con un posible retiro de la emisora. En este sentido, Herrera ha querido tranquilizar a sus seguidores. "El año que viene los oyentes de Cope me escucharán. No estoy en condiciones de decir exactamente si a las seis, a las siete o a las ocho. Pero si en algún sitio me escuchan será en la Cope", revelaba en la entrevista.

La conversación con el citado medio ha girado en torno a su retirada, y el presentador ha explicado su situación actual. "Ya tengo una edad, aunque mi aspecto lo desdice", bromeaba. No obstante, sí que añadía su intención en un futuro próximo.

"Con el tiempo hay que ir recortando la exposición, sobre todo porque con esta edad tienes que ir aprovechando más los estímulos, el impacto, hacer economía de esfuerzo y resultado", relataba el de Cuevas del Almanzora.

El presentador de 'Herrera en COPE' se define como "locutor", en lugar de "periodista al uso". Con una amplia trayectoria en las ondas y cinco Premios Ondas en su vitrina, el andaluz ha reflexionado sobre las funciones de la radio en la era digital: "La radio sigue siendo uno que habla y otro que escucha".

Aunque reconoce el mérito de nuevos formatos como los pódcast, considera que "no dejan de ser conserva. Hay conservas excelentes, pero no son alimento fresco".

Finalmente, Herrera descarta una retirada definitiva. "No aspiro a retirarme, sino a jugar en la defensa, un poco más retrasado. A salir en la segunda parte, como Modric", explicaba con humor.

"Contar las cosas las voy a seguir contando mientras Cope me mantenga y ABC me deje espacio para escribir", concluía el locutor sobre su futuro.