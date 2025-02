Carlos Herrera avisa a los que menos cobran que la subida del salario mínimo puede llevar trampa: "Cuidado con..."

Carlos Herrera no ha querido dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) que se aprobó este martes en Consejo de Ministros tras la firma de Yolanda Díaz con los sindicatos. Esta medida supondrá una subida de 50 euros mensuales de la cuota básica, que se encontraba en los 1.134 euros y ahora pasa a los 1.184 euros, lo que supone un 4,41% más.

El presentador del programa 'Herrera en COPE', de la Cadena COPE, lanzaba una pregunta al aire que se les había escapado a muchos: "Va a aprobar la subida del salario mínimo, 50 euros al mes, 700 en total, pero claro, ¿dónde está la bolita? En que Hacienda, de esos 50 euros al mes, se quiere llevar 21", cuestionaba. "Cuidado con la trampa, se lo puede llevar Hacienda", comentaba.

Se refiere a que falta por conocer el siguiente paso de la Agencia Tributaria tras la aprobación de la esperada medida, pues no se sabe si también aumentará el mínimo exento en el IRPF. En caso de no producirse el cambio, los que menos cobran deberán empezar a tributar. Por su lado, el Trabajo ya ha resaltado que espera que el mínimo suba acorde con el sueldo mínimo, aunque el Ministerio de Hacienda todavía no se ha pronunciado al respecto.

En caso de no coordinarse, la subida del SMI podría verse sesgada por el cobro impositivo que provocaría que el 42% del incremento del ingreso se lo quedara el Estado. Por eso, Herrera ha denunciado que el Gobierno use este tema para "ponerse la medalla" porque no supondrá ninguna mejora para quienes cobren el mínimo legal: "Esto tenía truco, ya se veía", decretaba.