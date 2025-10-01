Carlos García (27 años) revela el truco para que te traten mejor en los hoteles: "No es clickbait"

Todas las personas que van a un hotel esperan que su estancia sea cómoda, limpia y segura, con servicios básicos. También esperan un excelente servicio al cliente, una buena ubicación y que el hotel satisfaga sus necesidades, buscando a menudo la comodidad de camas agradables y la tranquilidad de contar con una caja fuerte.

Sin embargo, el creador de contenido Carlos García, conocido en redes sociales como @carliyoelnervio, ha revelado en TikTok el truco para que te traten mejor en los hoteles. El malagueño se ha dado cuenta gracias a la luna de miel, ya que se casó hace más de una semana con Natalia Palacios.

El influencer, que cuenta con más de 1,4 millones de seguidores en TikTok, empieza diciendo en el vídeo que "existe un truco que yo no lo sabía para que en todos los hoteles te traten bien". Además, deja claro que "esto no es clickbait, no es mentira, lo acabo de descubrir".

Para ganarse la confianza de sus seguidores, decide mostrar dónde se va a alojar las próximas noches: "Mira qué habitación, yo nunca he tenido una habitación tan pija, ¿vale? ¿Cómo he podido tener esto?". La principal razón es que "si tú dices que estás de luna de miel, te hacen una mejora en toda la reserva. O sea, te dan la mejor habitación".

"Por ejemplo, nosotros teníamos media pensión y nada más llegar y decir que estábamos de luna de miel, nos han hecho la ola. Nos han puesto todo incluido, esto no es de broma. Lo único que te piden es un certificado de casamiento", desvela en TikTok.

El creador de contenido malagueño bromea diciendo que a lo mejor pueden conseguir el certificado a través de ChatGPT, si no se quieren casar de manera inmediata.

"Os juro por mi vida que no me han tratado en ningún hotel mejor que cuando he dicho que estábamos de luna de miel", señala. Aparte, tiene claro que seguirá utilizando su certificado de casamiento durante mucho tiempo: "Voy a intentar aprovechar el certificado lo máximo posible".

Una de las cosas que más le sorprende es que le hayan dejado una botella de champán en la habitación: "A mí nunca me han dejado ninguna cosa en ningún hotel".