Carlos Galán, experto en inversión: "Los pobres compran pasivos sin tener activos y por ello necesitan trabajar continuamente"

Carlos Galán, economista y divulgador experto en finanzas personales, lleva años enseñando a personas a tomar el control de su economía. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, el especialista ha dejado un mensaje claro.

Según sus palabras, el problema no es cuánto ganas, sino en qué lo gastas: "Los pobres compran pasivos sin tener activos y por ello necesitan trabajar continuamente", arranca.

¿Por qué los ricos no pagan su Netflix?

Galán lo resume con un ejemplo directo: "Mientras tú pagas tu cuenta de Netflix, a los ricos les sale gratis".

Según explica, la clave está en entender la diferencia entre activos y pasivos. "Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, como por ejemplo los dividendos de una acción", detalla el asesor financiero. En cambio, "un pasivo es algo que quita dinero de tu bolsillo, como tu suscripción a Netflix".

El uso es lo que marca la diferencia

Para Galán, no se trata solo de lo que compramos, sino de cómo lo usamos. "Lo que convierte ese algo en activo o pasivo es el uso que le damos", explica el experto en inversión.

Asimismo, lo resume con un caso: "Un piso puede ser un pasivo si vives en él y pagas por él o un activo si lo alquilas y sacas rentabilidad." Este cambio de perspectiva puede suponer una transformación en la forma en que gestionamos nuestras finanzas.

Invertir para dejar de trabajar

En su vídeo, también remarca que los ricos logran financiar su estilo de vida con activos que cubren sus gastos. Así, no necesitan un empleo para mantener su nivel de vida.

Sin embargo, quienes no tienen activos y sí muchos pasivos, se ven obligados a trabajar constantemente. Según el experto, la buena noticia es que nunca es tarde para dar un giro: "Empieza a invertir en activos", concluye.