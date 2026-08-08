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SALUD

Carlos Egea, experto en sueño: "Dormir menos de seis horas por noche acelera el envejecimiento vascular y cardiovascular"

El doctor jefe de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud Vitoria resalta la importancia de dormir correctamente

El doctor Carlos Egea / Alianza por el Sueño

El doctor Carlos Egea / Alianza por el Sueño / El Periódico

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Dormir la cantidad de horas necesarias es igual de importante que hacer deporte o mantener una dieta equilibrada. Aunque se trata de una necesidad biológica, hay factores múltiples factores que alteran el descanso de millones de personas. De hecho, las dificultades para conciliar el sueño son cada vez más frecuentes en las consultas médicas.

Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), el 48% de los adultos y el 25% de la población infantil de nuestro país no tiene un sueño de calidad. Por este motivo, es importante cuidar los hábitos de descanso y prestar atención a los trastornos del sueño para que puedan ser detectados y tratados a tiempo.

A este respecto, Carlos Egea Santaolalla, presidente de la Federación de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES) participó en la inauguración del Curso de Verano 'Sueño, salud y bienestar' organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

Dormir poco es un factor de riesgo para la salud... pero dormir mucho, también

Dormir poco es un factor de riesgo para la salud... pero dormir mucho, también / .

Durante el evento, el experto en sueño explicó que "dormir menos de seis horas por noche acelera el envejecimiento vascular y cardiovascular". En este sentido, el especialista mostró su preocupación sobre una sociedad que "atraviesa una situación de privación crónica de sueño sin precedentes".

Además, Egea recuerda que "un tercio de la población duerme menos de seis horas por noche, una circunstancia que incrementa el riesgo cardiovascular y compromete la salud a largo plazo". Al contrario, dormir en exceso también supone un riesgo para la salud de las personas.

"La relación entre el sueño y la supervivencia sigue una 'curva de U', de manera que tanto dormir poco -menos de seis horas- como hacerlo en exceso -más de nueve- incrementa de forma notable la mortalidad por todas las causas", advierte el profesional del sueño.

Mujer mayor durmiendo

Mujer mayor durmiendo / .

En este contexto, el ponente resaltó en el acto que "la regularidad y la duración óptima del descanso nocturno constituyen un pilar biológico determinante e innegociable para la longevidad y la salud del corazón". Con motivo del Día Mundial del Sueño, 13 de marzo, el doctor Carlos Egea, jefe de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud Vitoria, destacó que el descanso nocturno es esencial para cumplir algunas de las funciones más importantes del organismo.

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"El sueño no es solo un periodo de descanso. Es un proceso biológico fundamental para la regeneración del cuerpo y del cerebro. Durante el sueño se refuerza el sistema inmunitario, se consolidan los procesos de memoria y se regulan múltiples funciones metabólicas", explicó en la página web del centro médico especializado.

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