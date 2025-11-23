Carlos Egea, especialista en neumología, advierte sobre los peligros de tomar melatonina: "No es beber agua"

Actualmente, la melatonina se ha convertido en un producto de cada vez más fácil acceso para el consumidor promedio, lo cual es el resultado de un aumento en su demanda por la relación que se le ha atribuido con las facilidades para dormir.

Dado que es una hormona producida naturalmente por el cuerpo, cuya liberación aumenta cuando cae la luz del día, se ha vinculado al descanso, pues ayuda a sincronizar los ritmos internos en función de los ciclos de luz y oscuridad del entorno.

En contextos donde el reloj biológico encuentra difícil tener estabilidad, ya sea por turnos de trabajo irregulares o por dificultades generales que impiden conciliar el sueño con regularidad, es común que las personas acudan a un suplemento adicional de melatonina, pero parece que su ingesta indiscriminada puede traer más complicaciones de las originalmente estimadas.

En este sentido, un estudio de la Asociación Americana del Corazón ha desvelado los peligros de su uso para la salud cardiovascular, advirtiendo que quienes consumen melatonina constantemente durante más de un año tienen cerca del doble de riesgos de sufrir insuficiencia cardíaca.

Aunque la agrupación reconoce que es necesario realizar más estudios al respecto para determinar si la relación es directa, Carlos Egea, especialista en neumología y presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, declaró: “Esto habla de dos cosas: que el tratamiento con melatonina no es tan benigno como se cree y que se necesitan estudios de más enfoque”.

“La melatonina no es beber agua, no es tomarse un jugo de una planta, es un tratamiento y que requiere monitorización de un médico”, añadió el profesional, dejando muy en claro su postura al respecto.

En consecuencia, queda claro que los suplementos no pueden sustituir en su totalidad a los hábitos que permiten disfrutar de un sueño reparador, tales como tener una rutina de descanso regular, reducir el uso de pantallas y evitar cenas pesadas.