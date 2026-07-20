TRABAJO
Carlos, camarero viviendo en Suiza: "En un mes he ingresado 5.800 euros por 212 horas trabajadas"
El joven desgrana cómo funciona su salario en un clip que se ha vuelto viral
Son muchos los jóvenes españoles que tratan de acudir a otros países en busca de nuevas oportunidades laborales, tal y como ocurre con el caso de Carlos, quien emigró a Suiza para buscar trabajo y mejorar así la situación económico que tenía en España.
Al poco tiempo de llegar, acabó consiguiendo un puesto de camarero. Y, a raíz de ello, ha lanzado una publicación destinada a desgranar en qué ha consistido su salario en un mes concreto durante su estancia allí.
¿Cuánto ganó Carlos por trabajar de camarero en Suiza?
En cuanto a las cifras generales, el joven establece que ha logrado ganar unos 5.800 euros brutos por trabajar unas 212 horas como camarero, lo cual ha didivirse en diferentes tipos de ingreso además del salario base de su puesto laboral.
- Salario base: 4422,45 francos
- Horas extra: 269,45 francos
- Propinas: 1353 francos
Sumando estas cifras y restando los diferentes tributos fiscales presentes en Suiza, Carlos logró acumular una cantidad total de 5373 francos netos. No obstante y antes de convertirlo a euros con el objetivo de reflejar cuánta cantidad de dinero ahorró dicho mes, el joven especifica que es necesario prestar atención a los gastos cotidianos en Suiza.
Y es que uno de los gastos más importantes según el joven tuvo que ver con el alquiler, en lo que invierte una cantdad total de unos 1288 euros al mes; suponiendo una buena porción de lo que ganaría de forma neta con su trabajo.
No obstante, Carlos consigue ahorrar gracias a una ventaja crucial frente a otros empleos: en su trabajo, las dietas están totalmente incluidas, por lo que sus gastos en cuanto a ocio no ascienden a cifras demasiado significativas.
En este sentido, dicho número ascendería a 220 francos, a lo que habría que sumarle una segunda cantidad relacionada con el seguro médico obligatorio en su puesto de trabajo, la cual asciende a un total de 227 francos.
Contando todo esto y unos 18 francos más por su tarifa del móvil y otros 11 francos por el mantenimiento de su cuenta del banco, Carlos logró ahorrar una cifra total de 4.016 euros, lo cual supone un ingreso considerable en su cuenta.
Por tanto, el joven asegura que ha merecido la pena acudir a Suiza con el objetivo de ahorrar algo de dinero, pero al final del vídeo recalca que ha logrado reunir esta cifra después de trabajar unas 212 horas en dicho mes; algo que se aleja bastante de las 40 horas semanales reglamentarias de España.
Algo que Carlos especificaba con el objetivo de desmentir algunos mitos que se establecen frente a los movimientos migratorios que se exhiben por redes sociales por parte de muchos jóvenes que buscan trabajo en otros países del mundo.
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