Famosos
Carlos Alcaraz 'roba' al rapero Drake: La cantidad de dólares que pierde tras la derrota de Jannik Sinner en el US Open
El tenista murciano se impuso al italiano en la final del US Open e impidió que el músico se llevara una suculenta apuesta
Carlos Alcaraz recuperó el primer puesto del ránking ATP ayer por la noche con la victoria ante Jannik Sinner en la final individual masculina del US Open en un partido en el que dominó con solvencia excepto en el segundo set.
Es la segunda corona en tierras norteamericanas del tenista murciano, que con tan solo 22 años suma ya seis Grand Slams, quedándose así a tan solo un título más de igualar a leyendas de la talla de Mats Wilander o John McEnroe.
La derrota del italiano, además de un duro golpe para el tenista, también supuso un varapalo para todos aquellos que habían apostado a su favor.
A priori, los que jugaban a favor de Sinner confiaban ya tenían las de perder, pues en el 'head to head', los duelos directos, el español se imponía por 9-5, que ahora ha transformado en la décima victoria.
Uno de los perjudicados fue el rapero canadiense Drake, una de las figuras más famosas en cuanto a apuestas deportivas que suele jugarse grandes cantidades económicas en eventos de renombre como finales de fútbol o duelos decisivos de la NBA o la UFC.
En esta ocasión, Drake confiaba en una victoria de Sinner y desembolsó nada más y nada menos que 300.000 dólares a favor del ahora ya número 2 del ránking. La casa de apuestas donde realizó la inversión, Stake, ofrecía una cuota de 1.69 a que ganara Sinner, por lo que el rapero esperaba conseguir más de medio millón.
Sin embargo, la constancia y estabilidad mental de Alcaraz le permitieron imponerse y evitaron que el intérprete de 'Hotline Bling' o 'God's Plan' ganara dinero fácil.
Las derrotas en este campo de Drake se han convertido en un meme en las redes sociales y muchos apuntan que 'Carlitos' consiguió ganar a partir del momento en el que apostó en su contra: "Esto confirma que Alcaraz ganaría esta vez", apuntan en X.
