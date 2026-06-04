Carles Sans se despide de Barcelona con 'Per fi me'n vaig!' antes de emprender su última gira

Cuarenta y cinco años después de subirse por primera vez a un escenario, Carles Sans ha decidido que ya es hora de cambiar las tablas por una hamaca frente al mar. Al menos eso dice él.

El histórico miembro de Tricicle (la compañía que junto a Joan Gràcia y Paco Mir redefinió el lenguaje del teatro gestual en España) pasará por los Jardins del Palau de Pedralbes el próximo miércoles 8 de julio con su nuevo espectáculo, 'Per fi me'n vaig!', una función de miércoles a las 22.00 h que servirá de antesala a la gira con la que cerrará definitivamente su carrera en solitario.

El montaje llega avalado por los números de su predecesor: Per fi sol! congregó a más de 160.000 espectadores en 146 localidades. Con ese listón, Sans se ha marcado un reto que define con precisión milimétrica: que el público ría más veces por minuto que en el espectáculo anterior.

'Per fi me'n vaig!' es una pieza teatral de un solo intérprete que mezcla anécdotas personales, observaciones sobre la vida cotidiana y una disección (con la gestualidad inconfundible de Sans) de todos esos tópicos que se supone debe cumplir quien se jubila. Ochenta minutos codirigidos junto a Jose Corbacho en los que lo mundano se transforma, con la distancia justa, en algo genuinamente gracioso.

La cita de Pedralbes, enmarcada en el festival Les Nits Occident, es una de las pocas ocasiones para ver el espectáculo en Barcelona antes de que la gira lo lleve por toda España a finales de año.

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Las entradas oscilan entre los 18 y los 30 euros y se pueden adquirir a través de lesnitsoccident.com.