TELEVISIÓN
Quién es Carla Nieto, la actriz de 'Cuéntame...' que ahora también es invitada de 'Pasapalabra'
Este miércoles se sentó en el plató de 'Pasapalabra' como nueva invitada del concurso
¿No te suena el nombre de Carla Nieto? Si eres espectador de 'Pasapalabra', no es la primera vez que ves a esta actriz española que cuenta con una sólida trayectora profesional que abarga cine, teatro y televisión. Le gustó tanto su paso por el programa, que ahora repite como nueva invitada junto a David Fernández, Leonor Lavado y Javier Cantero.
Si quieres conocer más en profundidad quén es Carla Nieto y cuáles han sido algunos de sus proyectos más exitosos, aquí va un post con toda la información.
Así ha sido la trayectoria profesional de Carla Nieto
Carla nieto nació en Girona el 30 de noviembre de 1983, hija de la política Marina Geli y del actor amateur Rafael Nieto. Desde pequeña, la joven combió raíces artísticas y académicas, estudiando Filología Hispánica y Arte Dramático en la ciudad de Barcelona.
Su salto al panorama nacional se produjo en 2007, encarnando a Claudia Gaytán de Arzuaga en la serie 'El síndrome de Ulises'. Ese mismo año debutó en la gran pantalla con películas como 'Las 13 rosas' y ha continuado en la industria con participaciones en televisión, como 'Cuéntame cómo pasó', donde interpretó a 'Nuka', o un papel secundario en la exitosa 'REC 3: Génesis'.
En cuanto a su vida privada, Carla mantuvo durante un tiempo una relación con Risto Mejide, aunque su pareja más conocida y duradera es el actor mexicano Leonardo Ortizgris, con quien tuvo un hijo e 2018 llamado León.
Con más de dos décadas de carrera a sus espaldas, Carla Nieto se ha convertido en una de esas actrices que muchos directores y productores quieren tener en sus proyectos. Y durante los próximos días la podrás ver a partir de las 20.00 horas en los nuevos programas de 'Pasapalabra', donde demostrará su conocimiento en cultura popular.
- Sale a la luz el principal detonante de la ruptura entre Andy y Lucas: 'Se lo encuentra con su mujer en su casa
- David Bustamante desvela su rutina para perder 20 kilos a los 43 años: 'Hago una caminata de una hora en ayunas y no como salsas
- Josep Pedrerol dice lo que todo el mundo piensa tras la cancelación del partido en Miami: 'Es lamentable
- Lagunas de cotización: La Seguridad Social permite disfrutar de la pensión sin haber llegado al mínimo de 25 años trabajados
- El presentador Jorge Fernández (53 años) da la clave para tener su espectacular físico: 'Así es como se consigue un buen core
- Roberto Brasero, sobre el cambio de hora: 'El problema no es que se deje de cambiar la hora, el problema es...
- Malas noticias de la Seguridad Social: cambian las reglas para jubilarse y podrías quedarte sin pensión
- Rosalía la lía parda en Madrid y se enfrenta a una multa millonaria