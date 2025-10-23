Quién es Carla Nieto, la actriz de 'Cuéntame...' que ahora también es invitada de 'Pasapalabra'

¿No te suena el nombre de Carla Nieto? Si eres espectador de 'Pasapalabra', no es la primera vez que ves a esta actriz española que cuenta con una sólida trayectora profesional que abarga cine, teatro y televisión. Le gustó tanto su paso por el programa, que ahora repite como nueva invitada junto a David Fernández, Leonor Lavado y Javier Cantero.

Si quieres conocer más en profundidad quén es Carla Nieto y cuáles han sido algunos de sus proyectos más exitosos, aquí va un post con toda la información.

Así ha sido la trayectoria profesional de Carla Nieto

Carla nieto nació en Girona el 30 de noviembre de 1983, hija de la política Marina Geli y del actor amateur Rafael Nieto. Desde pequeña, la joven combió raíces artísticas y académicas, estudiando Filología Hispánica y Arte Dramático en la ciudad de Barcelona.

Su salto al panorama nacional se produjo en 2007, encarnando a Claudia Gaytán de Arzuaga en la serie 'El síndrome de Ulises'. Ese mismo año debutó en la gran pantalla con películas como 'Las 13 rosas' y ha continuado en la industria con participaciones en televisión, como 'Cuéntame cómo pasó', donde interpretó a 'Nuka', o un papel secundario en la exitosa 'REC 3: Génesis'.

En cuanto a su vida privada, Carla mantuvo durante un tiempo una relación con Risto Mejide, aunque su pareja más conocida y duradera es el actor mexicano Leonardo Ortizgris, con quien tuvo un hijo e 2018 llamado León.

Con más de dos décadas de carrera a sus espaldas, Carla Nieto se ha convertido en una de esas actrices que muchos directores y productores quieren tener en sus proyectos. Y durante los próximos días la podrás ver a partir de las 20.00 horas en los nuevos programas de 'Pasapalabra', donde demostrará su conocimiento en cultura popular.