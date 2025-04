Carla García, árbitra e influencer, confiesa su realidad después de los partidos: "Miran el acta, ven mi nombre y buscan solicitud por Instagram"

El papel de árbitro en el mundo del fútbol es esencial para que se lleve a cabo el desarrollo del juego. Aunque su trabajo es fundamental, es cierto que en los últimos años ha sido muy señalado.

Ahora, Carla García Alarcón, árbitra e influencer, ha tenido la oportunidad de explicar su experiencia, tanto en el campo como fuera de él, en el podcast 'Lover Studios'.

Primero de todo, la catalana, con más de 39 mil seguidores en Instagram, quiso alzar la voz diciendo que "soy chica y respeto el feminismo, pero tampoco hay que ser extremistas". Asimismo, expuso que "el hecho de ser chica en algunos casos ha hecho que me respeten más".

Tras el éxito cosechado que tiene en los terrenos de juego, la árbitra reconoció que "han intentado ligar conmigo en pleno partido". También, la joven barcelonesa compartió en el podcast 'Lover Studios' algunas de las situaciones que ha vivido en campos de fútbol.

Una de ellas es que los jugadores a los que arbitra intentan contactarla a través de Instagram: "Tras los partidos he recibido solicitudes en Instagram de jugadores, además de mensajes privados".

La colegiada confesó que "los mensajes son de 'muy bien arbitrado árbitra', 'eso no era tarjeta' o 'árbitra una pregunta... ¿esta jugada?". Además, compartió un comentario que le hizo mucha gracia: "Tarjeta amarilla por la falta que me haces".

Por otro lado, señaló que "yo pito a todas las edades, y no sé qué decirte si es peor uno de 24 años o uno de 16 años".

Así controlaría ella a Vinicius en el terreno de juego

Durante la charla, la catalana fue cuestionada sobre cómo controlaría a Vinicius en el campo: "Primero de todo, intentaría hablar con él. Haciéndome la chula o chillando no vas a conseguir nada. Si no hay solución habría que poner un tono más fuerte o recurrir a las tarjetas. Si él no colabora no se puede hacer nada".