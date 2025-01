Carla Frigo y FC Barcelona: Esta es la relación de la candidata a representar a España en Eurovisión y el club

Todos los 'eurofans' ya se frotan las manos tras la entrada del nuevo año que traerá una nueva edición del certamen musical por excelencia en Europa: Eurovisión.

Sin embargo, antes de saber qué artista y canción representarán a España en un concurso en el que históricamente no nos ha ido demasiado bien a excepción de algunos casos puntuales -Chanel quedó tercera con su 'SlowMo' en 2022- se celebrará el Benidorm Fest para seleccionar al candidato o candidata.

En esta especie de torneo musical participan 16 candidatos junto con sus canciones y ya se conocen todos los nombres que optarán a representar el país en el escenario que este año se encuentra en Basilea, Suiza.

Entre los nombres más destacados se pueden encontrar los de Melody, quien se dio a conocer a principios de siglo con 'El baile del gorila', o Sonia y Selena, protagonistas del 'hit' 'Yo quiero bailar' del año 2001. Sin embargo, hay una candidata que guarda relación con el deporte profesional en Catalunya, por parte de uno de sus familiares.

Carla Frigo y el FC Barcelona

Se trata de la cantante de Lloret de Mar, Carla Frigo, quien se presenta al concurso con la canción 'Bésame', y que es una de las candidatas a gustar más en esta previa del Festival de la Canción.

En una entrevista con el periodista Jordi Ramos, especialista en Eurovisión de RAC1, la joven catalana habló de sus raíces y de la relación de su familia con el mundo del deporte. Su abuelo fue Joan Martínez Vilaseca, quien en su juventud defendió los colores del RCD Espanyol y más tarde formaría parte del equipo técnico del FC Barcelona.

Joan Martínez Vilaseca en 2007. / FC Barcelona

En esta etapa, Vilaseca intervino en la formación de leyendas del club como Iniesta, Puyol o Xavi. Según explicaba Frigo, ha heredado el espíritu competitivo de su abuelo: "Me decía: 'No puedes ser un buen jugador el día del partido y una mierda en los entrenamientos, eso no funciona así'. O sea, si tú no eres capaz de hacer un buen entrenamiento, el partido ya te digo yo que no te irá bien", comentaba.

Los candidatos al completo

Aunque Carla Frigo es una de las candidatas con más papeletas de representar a España, tendrá la dura competencia de 15 rivales, entre los cuales se encuentran los dos nombres antes mencionados. La lista completa es la siguiente: