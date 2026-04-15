Los cardiólogos lo confirman: muchas enfermedades se desarrollan por los hábitos nocturnos

La evidencia científica afirma que la rutina nocturna es un componente crítico de la salud cardiovascular, a menudo tan determinante como la dieta o el ejercicio. Los hábitos nocturnos impactan directamente en el descanso, el cual es un período de reparación esencial para el corazón y los vasos sanguíneos.

Durante años, la prevención cardiovascular ha girado en torno a hábitos bien conocidos como la alimentación equilibrada, la actividad física regular y la reducción del consumo de tabaco. Sin embargo, en los últimos tiempos, los especialistas han comenzado a prestar atención a un aspecto mucho más cotidiano y, a menudo, ignorado: lo que hacemos al final del día. La noche no es solo un cierre de la jornada, sino una etapa clave en la que el organismo puede recuperarse o, por el contrario, acumular estrés.

Dormir bien es importante

Diversos cardiólogos coinciden en que las horas nocturnas tienen un impacto directo en la salud del corazón. Durante este periodo, el cuerpo entra en procesos de reparación esenciales que afectan a la presión arterial, la inflamación y el equilibrio metabólico. Cuando estos procesos se ven alterados de forma repetida, pueden contribuir al desarrollo progresivo de enfermedades cardiovasculares.

Uno de los hábitos más perjudiciales es comer a altas horas de la noche. El organismo sigue ritmos circadianos que hacen que el metabolismo sea menos eficiente en ese momento. Esto provoca una peor gestión de la glucosa y las grasas, además de interferir con los mecanismos naturales de regeneración del cuerpo.

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Otro factor importante es la exposición a pantallas antes de dormir. La luz artificial, especialmente la azul, reduce la producción de melatonina, dificultando el descanso. Dormir mal no solo genera cansancio, sino que también afecta a funciones esenciales del sistema cardiovascular, como la regulación de la presión arterial.

El consumo de contenidos estresantes también influye negativamente. Ver programas intensos o situaciones cargadas de emoción puede activar el sistema nervioso, elevando la frecuencia cardiaca y manteniendo al cuerpo en estado de alerta. Este tipo de activación, si se repite con frecuencia, puede dañar los vasos sanguíneos con el tiempo.

Más ejercicio y menos alcohol

En cuanto al ejercicio, aunque es fundamental para la salud, hacerlo con alta intensidad justo antes de acostarse puede resultar contraproducente. Este tipo de actividad eleva el cortisol y dificulta la relajación necesaria para conciliar el sueño, afectando a la recuperación nocturna.

El alcohol, por su parte, suele asociarse erróneamente con la relajación. Aunque puede inducir somnolencia, en realidad altera las fases profundas del sueño y mantiene la frecuencia cardiaca elevada. Esto impide que el cuerpo alcance un descanso verdaderamente reparador.