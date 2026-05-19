SALUD
Los cardiólogos coinciden sobre el mejor fruto seco para el corazón: "Quienes toman 30 gramos al día tienen un 30% menos riesgo de infarto"
El doctor Aurelio Rojas recomienda incluir nueces en la alimentación para cuidar la salud cardiovascular
Esta semana, el cardiólogo Aurelio Rojas ha destacado uno de los frutos secos más interesantes a nivel nutricional para la salud cardiovascular. Los frutos secos son semillas y frutos de cáscara dura que contienen menos del 50% de agua en su composición.
Dentro de este grupo de alimentos, el doctor destaca las nueces como el fruto más recomendable para el corazón, según la evidencia científica: "Las nueces ganan por su altísimo contenido en omega-3 de origen vegetal".
En la publicación de Instagram, Rojas resalta de las nueces su ácido alfa-linolénico. Este ácido graso de la familia Omega-3 ofrece múltiples beneficios para el cuerpo humano.
"Tiene propiedades antiinflamatorias, reduce el colesterol malo (LDL) y los triglicéridos, mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos y protege contra las arritmias", afirma en los comentarios.
Ahora bien, el médico señala los resultados más importantes de un ensayo publicado en 2013: "Pero el dato que lo cambia todo viene del mayor estudio de prevención cardiovascular de la historia".
"El estudio PREDIMED demostró que quienes tomaban 30 gramos de nueces al día -unas 6 u 8 unidades- tenían un 30% menos de riesgo de infarto", explica Rojas. "Y esto es 'mejor que muchísimas pastillas'", sentencia el experto.
Además, hay un beneficio sorprendente desconocido por muchos: "Las nueces aumentan la variabilidad de la frecuencia cardíaca, uno de los marcadores más modernos de juventud y salud del corazón, que incluso puedes medir con tu reloj inteligente".
Finalmente, el cardiólogo termina el comentario con una recomendación para sus seguidores: "La dosis mágica: un puñado pequeño al día (6-8 nueces). Sin suplementos, sin complicaciones. Solo nueces".
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