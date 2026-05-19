Los cardiólogos coinciden sobre el mejor fruto seco para el corazón: "Quienes toman 30 gramos al día tienen un 30% menos riesgo de infarto"

Esta semana, el cardiólogo Aurelio Rojas ha destacado uno de los frutos secos más interesantes a nivel nutricional para la salud cardiovascular. Los frutos secos son semillas y frutos de cáscara dura que contienen menos del 50% de agua en su composición.

Dentro de este grupo de alimentos, el doctor destaca las nueces como el fruto más recomendable para el corazón, según la evidencia científica: "Las nueces ganan por su altísimo contenido en omega-3 de origen vegetal".

En la publicación de Instagram, Rojas resalta de las nueces su ácido alfa-linolénico. Este ácido graso de la familia Omega-3 ofrece múltiples beneficios para el cuerpo humano.

"Tiene propiedades antiinflamatorias, reduce el colesterol malo (LDL) y los triglicéridos, mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos y protege contra las arritmias", afirma en los comentarios.

Ahora bien, el médico señala los resultados más importantes de un ensayo publicado en 2013: "Pero el dato que lo cambia todo viene del mayor estudio de prevención cardiovascular de la historia".

"El estudio PREDIMED demostró que quienes tomaban 30 gramos de nueces al día -unas 6 u 8 unidades- tenían un 30% menos de riesgo de infarto", explica Rojas. "Y esto es 'mejor que muchísimas pastillas'", sentencia el experto.

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Además, hay un beneficio sorprendente desconocido por muchos: "Las nueces aumentan la variabilidad de la frecuencia cardíaca, uno de los marcadores más modernos de juventud y salud del corazón, que incluso puedes medir con tu reloj inteligente".

Finalmente, el cardiólogo termina el comentario con una recomendación para sus seguidores: "La dosis mágica: un puñado pequeño al día (6-8 nueces). Sin suplementos, sin complicaciones. Solo nueces".