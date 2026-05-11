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SALUD

Los cardiólogos lo tienen claro: este deporte reduce el riesgo de infarto y protege las articulaciones

El ejercicio que recomiendan los expertos para fortalecer tu corazón

Este es el peor hábito para nuestro corazón según los cardiólogos

Este es el peor hábito para nuestro corazón según los cardiólogos / SPORT.es

David Cruz

David Cruz

Mantener una buena salud cardiovascular se ha convertido en una de las principales preocupaciones de millones de personas. Aunque caminar o montar en bicicleta suelen ser las actividades más recomendadas, especialistas en salud destacan que existe un ejercicio todavía más completo para fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea: la natación.

Según explica la Cleveland Clinic, nadar permite trabajar prácticamente todos los músculos del cuerpo al mismo tiempo mientras se realiza un entrenamiento aeróbico de bajo impacto.

Esto significa que el corazón y los pulmones trabajan de manera constante sin someter a las articulaciones a un desgaste excesivo. Uno de los grandes beneficios de la natación es que mejora la capacidad del corazón para bombear sangre de forma más eficiente.

Gracias a ello, se favorece la circulación sanguínea y se reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Los expertos señalan además que practicar natación de forma regular puede ayudar a disminuir la presión arterial, mejorar los niveles de colesterol y aumentar la capacidad pulmonar.

Los cardiólogos advierten del peligro de los excesos navideños

Los cardiólogos advierten del peligro de los excesos navideños / Sport.es

Incluso algunos estudios apuntan a que las personas que nadan con frecuencia presentan un menor riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares o problemas cardíacos.

A diferencia de otros deportes más agresivos para rodillas, tobillos o espalda, el agua reduce el impacto sobre el cuerpo gracias a la flotabilidad. Por eso, esta actividad suele recomendarse también a personas con sobrepeso, dolor articular o movilidad reducida.

Otro aspecto destacado es que la resistencia natural del agua obliga a los músculos a trabajar continuamente, lo que favorece el fortalecimiento general del cuerpo sin necesidad de realizar ejercicios de alta intensidad.

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Los especialistas recuerdan que no es necesario nadar durante horas para obtener beneficios. Bastan sesiones moderadas varias veces por semana para notar mejoras en la resistencia, la circulación y el bienestar general. ¿Por qué no lo pruebas?

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